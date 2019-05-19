Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1РИА Новости 17:30

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
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Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

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«Лилль» сыграет в Лиге чемпионов, «Лион» - в квалификации турнира

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Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Дижон», Головин спас «Монако» от прямого вылета, «Марсель» и «Тулуза» забили 7 голов и другие результаты

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Советский спорт18:12

«ПСЖ», «Лилль» и «Лион» вышли в ЛЧ, «Сент-Этьен», «Ренн» и «Страсбур» – в ЛЕ

Sports.ru17:30
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
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