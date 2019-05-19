Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1РИА Новости 17:30

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.

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