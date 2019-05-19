Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1РИА Новости 17:30
Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
Обновлено в 16:02
Политика
В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17
Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В Екатеринбурге разыскивают спортсменов, напавших на полицию у Драмтеатра
В Екатеринбурге разыскивают спортсменом, по некоторым данным - бойцов РМК, которые в первый день протестных акций у Драмтеатра напали на сотрудников полиции.
Обновлено в 12:09
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
Обновлено в 19:15
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Обновлено в 17:51
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Политика
США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля
Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицирован до конца июля 2019 года.
Обновлено в 18:57
Музыка
Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Происшествия
Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали
Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Экономика
Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции
Глава совета директоров DKİB Саффет Кальонджу сообщил, что Россия остается основным рынком сбыта турецких овощей и фруктов.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Обновлено в 18:51
Музыка
Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Общество
The Los Angeles Times (США): здания советской постройки были бесцветными, а этот жилой комплекс в Киеве стал воплощением цвета (Los Angeles Times)
В окружении тусклых построек советских времен «Комфорт Таун» выглядит как гигантский набор Лего, с множеством ярких разноцветных деталей — кричаще желтых, ярко-зеленых, оранжевых и насыщенно краснокирпичных деталей — сложенных в высокие здания, устремленные в небо.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири
Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено в 13:24
Музыка
Верка Сердючка спела на Евровидении
Обновлено в 17:44
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
Обновлено в 10:21
Авто
Составлен топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Первая и вторая строчки достались моделям Renault — седану Logan и хэтчбеку Sandero со стартовым ценником 569 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Политика
Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит на фоне обострения отношений с Ираном.
Обновлено в 18:58
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Космос
Американский сегмент МКС может стать непригодным для сна из-за жары
ЦУП Хьюстона предупредил астронавтов, что в модуле Harmony отмечена повышенная температура воздуха Астронавтов на МКС в хьюстонском ЦУПе предупредили о том, что они, возможно, не смогут спать этой ночью в американском модуле Harmony из-за повышенной температуры.
Обновлено 16 мая в 12:49
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска
Обновлено в 02:22
Единоборства
Иноуэ нокаутировал Родригеса и вышел в финал WBSS
Обновлено в 16:59
Общество
Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым
Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым.
Обновлено в 16:59