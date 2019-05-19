Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1РИА Новости вчера в 17:30

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

Единоборства Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, нокаутировав Бризила в первом раунде Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.

Происшествия Ищут открытых людей: чем сегодня живут уличные жулики Телефонные мошенники днями и ночами прочесывают глобальную паутину, анализируя личные данные самых разных людей и выискивая в них любую зацепку, с помощью которой можно вытянуть из потенциальной жертвы купюры.

Кино Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов» Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».

Происшествия У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2 Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья заморского сообщества Франции Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Гелогическая служба США (USGS).

Политика В США раскрыли «настоящую» цену Су-57 76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.

Политика Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.

Армия и оружие Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.

Транспорт Фурам разрешат ездить только ночью Именно поэтому в жаркий сезон тяжелым грузовикам разрешат ездить только ночью, когда воздух прохладнее.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Футбол Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине» Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.

Политика Экс-мэр Риги призвал Латвию готовиться к отмене санкций против РФ Отстранённый от должности мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии отменить санкции против России и наладить диалог с Москвой.

Происшествия Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР 71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.

Политика Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.

Происшествия Миллиарды полковников ФСБ показали на видео В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

Происшествия МАК закончил расшифровку черных ящиков сгоревшего самолета SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил работу над расшифровкой данных черных ящиков авиалайнера SSJ100, сгоревшего во время авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года.

Общество Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Транспорт British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

Армия и оружие Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.

Музыка Лазарев оценил вероятность своего участия в следующем «Евровидении» Певец Сергей Лазарев, представлявший Россию в этом году на международном песенном конкурсе «Евровидение», рассказал, готов ли он еще раз поучаствовать в соревновании.