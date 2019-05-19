Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1РИА Новости вчера в 17:30

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
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Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

РИА Новостивчера в 17:30

«Лилль» сыграет в Лиге чемпионов, «Лион» - в квалификации турнира

Спорт-Экспрессвчера в 17:23

Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Дижон», Головин спас «Монако» от прямого вылета, «Марсель» и «Тулуза» забили 7 голов и другие результаты

Бомбардир.рувчера в 18:03

20 клубов гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2019/20

Sport24.ruвчера в 17:44

Голы Мбаппе и Головина, победы ПСЖ и «Монако». Итоги 37-го тура Лиги 1

Soccer.ruвчера в 17:10

«Бордо» впервые проиграл шесть матчей подряд в лиге 1

Советский спортвчера в 18:12

«ПСЖ», «Лилль» и «Лион» вышли в ЛЧ, «Сент-Этьен», «Ренн» и «Страсбур» – в ЛЕ

Sports.ruвчера в 17:30
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Армия и оружие

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76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
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Обновлено вчера в 16:19
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

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Армия и оружие

Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири

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Именно поэтому в жаркий сезон тяжелым грузовикам разрешат ездить только ночью, когда воздух прохладнее.
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Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Футбол

Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»

Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
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Экс-мэр Риги призвал Латвию готовиться к отмене санкций против РФ

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Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
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Происшествия

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