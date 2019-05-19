Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1РИА Новости 17:30

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
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Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

РИА Новости17:30

«Лилль» сыграет в Лиге чемпионов, «Лион» - в квалификации турнира

Спорт-Экспресс17:23

Голы Мбаппе и Головина, победы ПСЖ и «Монако». Итоги 37-го тура Лиги 1

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Чемпионат17:06

20 клубов гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2019/20

Sport24.ru17:44

«Бордо» впервые проиграл шесть матчей подряд в лиге 1

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«ПСЖ», «Лилль» и «Лион» вышли в ЛЧ, «Сент-Этьен», «Ренн» и «Страсбур» – в ЛЕ

Sports.ru17:30
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая.
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Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов

Обновлено в 20:38
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Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

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Обновлено в 08:09
Армия и оружие

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
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Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Происшествия

Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными

Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес

В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Хоккей

Сборная Швеции по хоккею победила команду Швейцарии на ЧМ

В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею действующие чемпионы, сборная Швеции, одержали волевую победу над командой Швейцарии.
Обновлено в 17:16
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено в 14:53
Авто

Составлен топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей

Автомобили французской корпорации Renault возглавили рейтинг машин европейских марок стоимостью до 700 тысяч рублей.
Обновлено в 02:44
Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:20
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Общество

Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым

Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым.
Обновлено в 16:59
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Футбол

Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Амьен" (2:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:01
Политика

Саудовский король экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено в 22:46
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Обновлено в 19:13
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Авто

На продажу выставлен уникальный пикап РАФ

Обновлено в 17:49
Экономика

Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%

Тройка лидеров - Мурманская область, Карелия и Коми, где доля безналичных платежей составила порядка 58%.
Обновлено вчера в 04:17
Политика

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено в 22:55
Политика

Мэй предложит британским депутатам варианты улучшения сделки по Brexit

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй предложит британским парламентариям пакет мер для включения их в законопроект к соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза, чтобы добиться поддержки необходимого числа депутатов в отношении ее плана по реализации процесса Brexit.
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Здоровье

Умная, водородная, с перегноем: как торговцы наживаются на продаже воды

Еще с евангельских времен многим не дает покоя история превращения воды в вино.
Обновлено в 14:12
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Экономика

Маск лично проследит за тратами сотрудников Tesla

Основатель Tesla Илон Маск будет лично проверять корпоративные траты сотрудников своей компании.
Обновлено в 04:58
Происшествия

На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком

Пожар произошел в складском здании во втором Котляковском переулке в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:14
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
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