Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1РИА Новости вчера в 17:30

Футболисты "Монако" на своем поле обыграли "Амьен" в матче 37-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0.

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

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