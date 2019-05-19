Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1РИА Новости вчера в 17:30

Футболисты "Монако" на своем поле обыграли "Амьен" в матче 37-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0.
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«Бордо» впервые проиграл шесть матчей подряд в лиге 1

Советский спортвчера в 18:12

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

РИА Новостивчера в 17:30

Голы Мбаппе и Головина, победы ПСЖ и «Монако». Итоги 37-го тура Лиги 1

Soccer.ruвчера в 17:10

«Лилль» и «Лион» представят Францию в Лиге чемпионов, «Сент-Этьен» — в Лиге Европы

Sport24.ruвчера в 17:21

Гол и передача Головина принесли «Монако» победу на «Амьеном»

Матч ТВвчера в 16:52

«Лилль» сыграет в Лиге чемпионов, «Лион» - в квалификации турнира

Спорт-Экспрессвчера в 17:23

«ПСЖ», «Лилль» и «Лион» вышли в ЛЧ, «Сент-Этьен», «Ренн» и «Страсбур» – в ЛЕ

Sports.ruвчера в 17:30
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Музыка

Сергей Лазарев выступил на «Евровидении»

Обновлено вчера в 15:38
Гаджеты

Элегантный корпус Deepcool Matrexx 50 получил две стеклянные панели

Элегантная новинка получила две панели из закалённого стекла толщиной 4 мм: они установлены спереди и сбоку.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал, почему спит с женой в разных комнатах

Обновлено в 02:07
Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено вчера в 06:58
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Обновлено в 02:51
Спорт

Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Музыка

Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гей

Победитель "Евровидения - 2019" певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал, сообщает Super.ru.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии по футболу

Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Обновлено 17 мая в 16:21
Происшествия

Пожар в жилом доме в Красноярском крае ликвидировали

Обновлено в 01:36
Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Музыка

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

Обновлено в 01:46
Музыка

Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле

Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

В Уфе пропавшую две недели назад 43-летнюю Эльзу Байкову нашли мертвой

Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

44-летняя Банщикова не стала скрывать морщинки на новом снимке

Обновлено в 01:11
Космос

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Оренбургской области три человека погибли в результате пожара

Обновлено в 00:55
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Единоборства

Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова

В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
Обновлено вчера в 17:14
Музыка

Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Музыка

Лазарев считает, что не подвел Россию

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Авто

Bentley показал альтернативный Bentayga от дизайнеров Bengala

Компания выпустила рендеры их модели Bentley Bantayga нового поколения, разработанную совместно с испанским дизайнерским домом Bengala Automotive Design SL.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Путин поприветствовал участников форума выпускников МГИМО

Обновлено в 02:02
Происшествия

Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички

Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
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