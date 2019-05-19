Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1РИА Новости вчера в 17:30
Футболисты "Монако" на своем поле обыграли "Амьен" в матче 37-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Лилль» и «Лион» представят Францию в Лиге чемпионов, «Сент-Этьен» — в Лиге Европы
Sport24.ruвчера в 17:21
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Музыка
Лазарев выступил на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:21
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане
Обновлено 17 мая в 04:06
Происшествия
Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички
Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Здоровье
В Дербенте открылся кабинет неотложной помощи
Обновлено вчера в 06:36
Религия
РПЦ прокомментировала протесты из-за стройки храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:05
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники
В 15-страничном докладе рассказывается о многочисленных нештатных ситуациях при стрельбе из зенитных 40-мм пушек L-70, из 105-мм пушек, а также из пушек танков «Арджун», Т-72 и Т-90.
Обновлено в 02:55
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана в районе Токио
Главное метеорологическое управление Японии впервые с 2015 года повысило уровень опасности извержения вулкана Хаконэ, расположенного к 80 км к западу от Токио.
Обновлено в 02:24
Музыка
Лазарев считает, что не подвел Россию
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Общество
Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь
Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено 17 мая в 11:20
Общество
Теплая погода без осадков ожидается в Москве 19 мая
Теплая погода без осадков с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидается в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Уфе найдена мертвой пропавшая 43-летняя женщина
Обновлено в 03:26
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области
19 мая в Новосибирской области в Коченёвском районе столкнулись два автомобиля — в результате этого ДТП погибли три человека.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
Космос
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика
Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Шоу-бизнес
«Бездельница и обжора»: муза Евгения Петросяна воюет с хейтерами
Обновлено вчера в 10:19
Наука
В Швеции найдены древнейшие предки викингов
В результате выяснилось, что проживавшие на данной территории люди генетически были близки другим охотникам-собирателям в Швеции и ранним мезолитическим популяциям, которые проживали на территории Европы в эпоху последнего оледенения.
Обновлено 15 мая в 22:22