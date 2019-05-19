Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»RT на русском 16:52
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен». Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отличились Радамель Фалькао и Александр Головин.
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