Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»RT на русском 16:52

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен». Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отличились Радамель Фалькао и Александр Головин.
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«Монако» обыграл «Амьен». У Головина гол и передача

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Гол и передача Головина принесли «Монако» победу на «Амьеном»

Матч ТВ16:52

Гол и пас Головина принесли «Монако» победу и де-факто спасли от вылета

Спорт-Экспресс16:57

Головин забил, оформил ассист и, похоже, спас «Монако» от вылета. Это его лучший матч во Франции

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Головин — лучший игрок матча «Монако» — «Амьен» по версии WhoScored

Чемпионат17:29

Голы Мбаппе и Головина, победы ПСЖ и «Монако». Итоги 37-го тура Лиги 1

Soccer.ru17:10

Головин забил гол и отдал результативный пас в матче с «Амьеном»

Евро-футбол.ру16:48
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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