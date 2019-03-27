Футбол
Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с НорвегиейSoccer.ru вчера в 17:44
В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью. Таким образом, Швеция набирает 4 очка (2-е место), а у Норвегии один пункт (5-я позиция).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
Политика
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 05:34
Футбол
«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила
Обновлено в 02:38
Происшествия
СК заявил о скрывшемся за границей фигуранте дела Абызова
Официальный представитель российского Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что один из фигурантов дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова в настоящий момент находится за границей.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Общество
Синоптики рассказали москвичам о погоде в начале апреля
В первые дни апреля погода в столичном регионе будет пасмурной и дождливой, считают синоптики.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:28
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Интернет
Google «оживит» почту Gmail, Mail.Ru и Outlook технологией AMP
Google объявил об инициативе AMP for Email, призванной превратить письма в почтовых сервисах из статичных документов в динамичное и интерактивное подобие веб-страниц.
Обновлено в 04:49
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Музыка
Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 18:55
Политика
В Литве российских журналистов не пустили на суд о событиях 1991 года
Российских журналистов не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Происшествия
ФСБ проводит обыски у крымских татар
Оперативники ФСБ проводят новые обыски у крымских татар.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Вера Брежнева рассказала о мечте родить ребенка Константину Меладзе
Певица и актриса Вера Брежнева призналась, что была бы не против подарить ребенка своему мужу, композитору Константину Меладзе.
Обновлено в 02:24
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Хоккей
Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне
Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Знакомый выстрелил ребенку в глаз в Ростовской области
В городе Волгодонске, который находится в Ростовской области, ребенок попал в больницу с травмами, полученными после выстрела в глаз из травматического пистолета.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Китаянка родила двойняшек от разных отцов
В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.
Обновлено в 04:07
Общество
СНИЛС могут заменить новым документом
Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.
Обновлено в 02:31
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова приняла решение не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения министерства образования Алтайского края подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
В Ленобласти из-за смертельного ДТП полностью перекрыта трасса А-114
Из-за ДТП с грузовиком в Ленобласти пришлось полностью перекрыть движение по федеральной трассе А-114, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в среду, 27 марта.
Обновлено в 03:59
Спорт
Антон Шипулин: «Логинова жаль. К Херрман я такого отношения не увидел»
Круглов – о работе в эфире с Шипулиным В конце декабря 31-летний Антон Шипулин объявил о завершении карьеры, но и сегодня он остается самым популярным биатлонистом страны.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Скидки на роботы-уборщики ILIFE в ходе распродажи AliExpress 328 составят до 51 %
Приобрести ILIFE A9s можно будет в ходе распродажи AliExpress 328 Shopping Festival в официальном магазине ILIFE и магазине компании в Испании на сайте AliExpress.com с 28 марта.
Обновлено в 02:00
Политика
Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit
Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10