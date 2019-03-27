Футбол

Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с НорвегиейSoccer.ru вчера в 17:44

В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью. Таким образом, Швеция набирает 4 очка (2-е место), а у Норвегии один пункт (5-я позиция).
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Офсайдище! Судьи подарили гол норвежцам

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Норвегия и Швеция устроили голевую феерию в матче отбора на Евро-2020

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Гола и двух передач Классона не хватило Швеции для победы над Норвегией, Испания обыграла Мальту

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Сборные Норвегии и Швеции разошлись миром в матче квалификации ЧЕ-2020

РИА Новостивчера в 17:58

Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с Норвегией

Soccer.ruвчера в 17:44

Норвегия и Швеция сыграли вничью 3:3. Классон забил гол и отдал две передачи

Чемпионатвчера в 17:43

Швеция и Норвегия сыграли вничью, у Классона гол и передача

Советский спортвчера в 18:03
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:38, Ашберн
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Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

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Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Обновлено в 07:40
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«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

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Козак объявил об уходе Ford с российского рынка легковушек

Компания сосредоточится на сегменте коммерческих автомобилей Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью "Коммерсанту" рассказал об уходе компании Ford с рынка легковых автомобилей в России.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В московском метро на пассажиров напал психически больной

Неадекватный пассажир напал на пассажиров московского метро и полицейского, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:16
Энергетика

Налоговый период подходит к концу, и рубль постепенно теряет поддержку

Налоговый период подходит к концу, и рубль постепенно теряет поддержку, что отражается в ослаблении даже при росте котировок нефти.
Обновлено в 05:45
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продолжить диалог по этой теме, но без оформления протокольного поручения.
Обновлено в 04:03
Финансы

Крупные игроки ставят на снижение курса рубля в ближайшие месяцы

Резкое сужение коротких базисных спредов может являться признаком того, что крупные игроки ставят на довольно масштабное снижение курса рубля в ближайшие месяцы, пишут эксперты «Райффайзена».
Обновлено в 08:12
Общество

Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль

Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Ланской ответил на обвинения касательно Началовой

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Футбол

Михаил Ефремов - о травле Глушакова: «Это сделали не болельщики, а *** проплаченная»

Известный актер и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов поделился мнением относительно травли болельщиками полузащитника "красно-белых" Дениса Глушакова.
Обновлено в 08:09
Культура

Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»

Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Авто

Tesla Model 3 обошел по продажам седаны BMW, Audi и Mercedes-Benz

Обновлено в 07:17
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Представители Минтруда России рассматривают возможность отмены сокращённой 36-часовой рабочей недели для женщин, трудящихся в сельской местности.
Обновлено в 00:57
Авто

Peugeot привезет в Россию дизельный лифтбек Peugeot 508

Согласно опубликованному Одобрению типа транспортного средства, на российском рынке Peugeot 508 будет предлагаться только в кузове «лифтбек», напомним, на рынке Европы модель также представлена ещё и в кузове «универсал».
Обновлено вчера в 04:29
Политика

Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Происшествия

Полиция проводит обыск в офисе Swedbank в Стокгольме

Полиция и Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью (EBM) в среду проводят обыск в главном офисе Swedbank, расположенном в одном из пригородов Стокгольма сообщает управление.
Обновлено в 07:23
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Культура

Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров

Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
Обновлено в 04:41
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Грейдер засыпал снегом школьника в ХМАО

Следователи в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) проводят проверку после получения травм 8-летним школьником, которого снегоуборочная машина засыпала снегом.
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Несколько человек пострадали при взрыве в Стокгольме

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В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар

Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Экс-военный ВСУ передал ДНР тысячи секретных документов силовиков

Экс-военнослужащий ВСУ перешел на сторону Донецкой народной республики и передал секретные документы украинских вооруженных сил.
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Шведский футболист
Шведский футболист, полузащитник клуба «Майнц 05» и сборной Швеции.
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