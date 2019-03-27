Футбол
Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с НорвегиейSoccer.ru вчера в 17:44
В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью. Таким образом, Швеция набирает 4 очка (2-е место), а у Норвегии один пункт (5-я позиция).
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Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено в 07:40
Футбол
«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила
Обновлено в 02:38
Авто
Козак объявил об уходе Ford с российского рынка легковушек
Компания сосредоточится на сегменте коммерческих автомобилей Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью "Коммерсанту" рассказал об уходе компании Ford с рынка легковых автомобилей в России.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В московском метро на пассажиров напал психически больной
Неадекватный пассажир напал на пассажиров московского метро и полицейского, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:16
Энергетика
Налоговый период подходит к концу, и рубль постепенно теряет поддержку
Налоговый период подходит к концу, и рубль постепенно теряет поддержку, что отражается в ослаблении даже при росте котировок нефти.
Обновлено в 05:45
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продолжить диалог по этой теме, но без оформления протокольного поручения.
Обновлено в 04:03
Финансы
Крупные игроки ставят на снижение курса рубля в ближайшие месяцы
Резкое сужение коротких базисных спредов может являться признаком того, что крупные игроки ставят на довольно масштабное снижение курса рубля в ближайшие месяцы, пишут эксперты «Райффайзена».
Обновлено в 08:12
Общество
Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль
Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Футбол
Михаил Ефремов - о травле Глушакова: «Это сделали не болельщики, а *** проплаченная»
Известный актер и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов поделился мнением относительно травли болельщиками полузащитника "красно-белых" Дениса Глушакова.
Обновлено в 08:09
Культура
Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»
Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Представители Минтруда России рассматривают возможность отмены сокращённой 36-часовой рабочей недели для женщин, трудящихся в сельской местности.
Обновлено в 00:57
Авто
Peugeot привезет в Россию дизельный лифтбек Peugeot 508
Согласно опубликованному Одобрению типа транспортного средства, на российском рынке Peugeot 508 будет предлагаться только в кузове «лифтбек», напомним, на рынке Европы модель также представлена ещё и в кузове «универсал».
Обновлено вчера в 04:29
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Происшествия
Полиция проводит обыск в офисе Swedbank в Стокгольме
Полиция и Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью (EBM) в среду проводят обыск в главном офисе Swedbank, расположенном в одном из пригородов Стокгольма сообщает управление.
Обновлено в 07:23
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Культура
Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров
Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Грейдер засыпал снегом школьника в ХМАО
Следователи в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) проводят проверку после получения травм 8-летним школьником, которого снегоуборочная машина засыпала снегом.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Несколько человек пострадали при взрыве в Стокгольме
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Экс-военный ВСУ передал ДНР тысячи секретных документов силовиков
Экс-военнослужащий ВСУ перешел на сторону Донецкой народной республики и передал секретные документы украинских вооруженных сил.
Обновлено в 06:36