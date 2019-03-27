Футбол
Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с НорвегиейSoccer.ru вчера в 17:44
В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью. Таким образом, Швеция набирает 4 очка (2-е место), а у Норвегии один пункт (5-я позиция).
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Скандинавское безумие. Датчане, шведы и норвежцы выдали невероятные камбэки
Спорт-Экспрессвчера в 18:35
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