Футбол

Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с НорвегиейSoccer.ru вчера в 17:44

В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью. Таким образом, Швеция набирает 4 очка (2-е место), а у Норвегии один пункт (5-я позиция).
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