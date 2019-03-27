Футбол
Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с НорвегиейSoccer.ru вчера в 17:44
Оле Кристиан Сельнэс
|28′
|29′
Кристоффер Ольссон
Бйорн Йонсен
|41′
Ховард Нордтвейт
|53′
|55′
Виктор Классон
Джошуа Кинг
|59′
Бйорн Йонсен
|62′
|62′
Себастьян Ларссон
Александер Исак
|66′
Альбин Экдаль
Густав Свенссон
Кристоффер Айер
|69′
|70′
Виктор Классон
Мохамед Эльюнусси
Ола Камара
|72′
|73′
Филип Хеландер
|86′
Ховард Нордтвейт
Бйорн Йонсен
Александр Сёрлот
|88′
|90′+1′
Робин Квайсон
|90′+6′
Кристоффер Ольссон
Себастьян Андерссон
Ола Камара
|90′+7′
Норвегия
Расстановка 4‑4‑2
1
Ярстейн
14
Элабделлауи
6
Нордтвейт
3
Айер
2
Алесами
20
Эдегор
18
Сельнэс
19
Хенриксен
23
Камара
9
Сёрлот
7
Кинг
1
Ольсен
16
Крафт
3
Хеландер
4
Гранквист
6
Аугустинссон
10
Исак
13
Свенссон
19
Андерссон
17
Классон
11
Квайсон
9
Берг
Швеция
Расстановка 4‑4‑2
В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью. Таким образом, Швеция набирает 4 очка (2-е место), а у Норвегии один пункт (5-я позиция).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Швеция упустила победу над Норвегией, несмотря на гол и две голевые передачи Классона
Спорт-Экспрессвчера в 17:43
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Баскетбол
«Майами» вывел из обращения номер Криса Боша
Обновлено в 01:26
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
В России появится единая военно-строительная компания
«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Совет Федерации на заседании в среду, 27 марта, одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Экс-министра Абызова выманили в Россию из Италии
Стали известны детали задержания экс-министра Михаила Абызова. Бывшего чиновника выманили из Италии, где он в последнее время жил.
Обновлено вчера в 12:58
Здоровье
Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты
27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.
Обновлено в 01:50
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
Reuters узнал о приезде в Венесуэлу российских специалистов по кибербезопасности
Среди российских военных, прибывших в Венесуэлу в выходные, есть военнослужащие сил спецназначения, а также специалисты по кибербезопасности, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
Обновлено в 03:10
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Из-за смертельного ДТП на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через город Бокситогорск.
Обновлено в 04:04
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Политика
Порошенко назвал главного оппонента на выборах
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Израиль нанес удары по сектору Газа
Обновлено в 04:32
Происшествия
Школу в Москве эвакуировали из-за анонимного сообщения
Около 300 человек эвакуированы из школы на юго-западе Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 02:53
Политика
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов войск национальной гвардии с профессиональным праздником и отметил высочайший уровень их подготовки.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолетов Як-130
Россия на сегодняшний день заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130, сообщил журналистам в среду на выставке в Лангкави представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.
Обновлено в 01:56
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Бывший руководитель альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон вел, по данным собеседников издания, переговоры о слиянии с Fiat Chrysler два-три года назад, однако предложение было отвергнуто из-за противодействия французского правительства.
Обновлено в 03:41
Политика
Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин опроверг проблемы со здоровьем
Юморист опроверг проблемы со здоровьем, а также рассказал, что сам спровоцировал подобные слухи.
Обновлено вчера в 14:02
Культура
Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле
Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
Обновлено в 05:05
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей
На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».
Обновлено в 03:32
Общество
Агапитова: В Петербурге ежегодно растет количество детей
Выступление Светлана Агапитова начала со статистики. Так, сегодня в Петербурге проживают почти 1 миллион детей.
Обновлено в 04:39
Политика
В Венесуэле совершено нападение на машину Гуаидо
Обновлено в 04:29