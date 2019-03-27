Футбол

Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с НорвегиейSoccer.ru вчера в 17:44

Норвегия — Швеция
3 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уллевол»
Оле Кристиан Сельнэс
28′
29′
Кристоффер Ольссон
Бйорн Йонсен
41′
Ховард Нордтвейт
53′
55′
Виктор Классон
Джошуа Кинг
59′
Бйорн Йонсен
62′
62′
Себастьян Ларссон
Александер Исак
66′
Альбин Экдаль
Густав Свенссон
Кристоффер Айер
69′
70′
Виктор Классон
Мохамед Эльюнусси
Ола Камара
72′
73′
Филип Хеландер
86′
Ховард Нордтвейт
Бйорн Йонсен
Александр Сёрлот
88′
90′+1′
Робин Квайсон
90′+6′
Кристоффер Ольссон
Себастьян Андерссон
Ола Камара
90′+7′
В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью. Таким образом, Швеция набирает 4 очка (2-е место), а у Норвегии один пункт (5-я позиция).
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