Футбол
Гол экс-игрока «Краснодара» принес Перу победу над ПарагваемProstoProSport вчера в 23:29
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 4-й минуте поединка забил Кристиан Куэва, сейчас выступающий за «Сантос», куда он перешел из «Краснодара».
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Сборная Перу обыграла Парагвай благодаря голу экс-полузащитника «Краснодара»
Sportbox.RUвчера в 23:55
Шикарный гол экс-игрока «Краснодара» Куэвы принес сборной Перу победу над Парагваем
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