Футбол
Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику»Евро-футбол.ру 16:09
В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту». «Драконы» первыми воплотили в гол свой момент, и на 22-й минуте Зе Луиш счёт открыл. Как оказалось, это был ключевой эпизод поединка, а интрига сохранялась до 86-й минуты, когда Мусса Марега удвоил счет.
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