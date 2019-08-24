В матче третьего тура чемпионата Португалии "Порту" на поле стадиона "Да Луш" в Лиссабоне обыграл местную "Бенфику" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш и Мусса Марега, забившие на 22-й и 86-й минутах соответственно.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Политика Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Общество Экспертиза проверила запись о «быдле и бичевне» в адрес жителей Тулуна В аудиозаписи, на которой якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбляет жителей пострадавших от паводка районов, нашли признаки монтажа.

Космос «Роскосмос» раскрыл график работ по повторной стыковке «Союза» с МКС Российский корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту попробует повторно пристыковаться к Международной космической станции (МКС) 27 августа в 6:12 мск.

Общество Кадыров отказался давать свое имя самой крупной мечети в Европе Руководитель Чечни Рамзан Кадыров отказал жителям республики в просьбе назвать новую мечеть, открывшуюся в городе Шали, в его честь.

Происшествия В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 Вертолет Ми-2 упал в Каневском районе Краснодарского края, в результате инцидента погиб пилот.

Происшествия В Чувашии пять человек погибли в лобовом ДТП Накануне вечером в Шемуршинском районе Чувашской Республики произошло столкновение двух легковушек, в результате которого погибли пять человек.

Единоборства Ярд госпитализирован после нокаута от Ковалева Поединок прошел в Челябинске и закончился победой Ковалева нокаутом в 11-м раунде.

Политика Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.

Происшествия С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321 Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Здоровье Онищенко назвал основные причины ожирения россиян Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.

Здоровье В США зафиксировали первую смерть от вейпа Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.

Политика Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".

Армия и оружие В США признали российский пулемет лучшим в мире Американское издание National Interest составило топ-5 самых лучших и смертоносных переносных пулеметов в мире.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Единоборства Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.

Политика Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.