Футбол

Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть на выезде «Бенфику»Вести.Ru вчера в 16:50

В матче третьего тура чемпионата Португалии "Порту" на поле стадиона "Да Луш" в Лиссабоне обыграл местную "Бенфику" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш и Мусса Марега, забившие на 22-й и 86-й минутах соответственно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зе Луиш: «„Порту“ — это большой клуб, поднимающийся после поражений»

Спорт-Экспресс02:10

Зе Луиш забил 5 голов в 5 матчах за «Порту»

Sports.ruвчера в 15:29

Зе Луиш отметил характер «Порту»

Sportbox.RU02:32

Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Бенфику»

Советский спортвчера в 16:04

У Зе Луиша уже 5 голов в 5 матчах за «Порту». Машина!

Sport24.ruвчера в 16:30

Гол Зе Луиша помог «Порту» победить «Бенфику» в чемпионате Португалии

РИА Новостивчера в 16:18

Зе Луиш отметил характер «Порту»

Матч ТВ02:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Политика

Лидеры G7 обсудили возвращение России

Обновлено вчера в 22:01
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Единоборства

Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами

Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Транспорт

Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Обновлено 22 августа в 17:35
Происшествия

NASA заявило о «первом преступлении в космосе»

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено вчера в 14:34
Космос

В Бермудском треугольник охотник за сокровищами обнаружил НЛО

Обновлено в 02:16
Происшествия

Росгвардия проводит проверку после ролика с людьми в форме «на обеде»

Обновлено в 02:09
Политика

В Абхазии начались выборы президента

В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

В США назвали российский пулемет лучшим в мире

Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова в юности жила в нищете

Жена Джигана Оксана Самойлова не всегда была примером успешной бизнес-леди.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская показала фото до и после похудения

Актриса без стеснения выложила в своем Инстаграме снимки до и после эффективной диеты.
Обновлено вчера в 13:46
Культура

Башмет: «Таврида-АРТ» дает огромные возможности

«Фестиваль имеет огромное значение для российской творческой молодежи, открывает много возможностей», – заявил газете ВЗГЛЯД российский дирижер Юрий Башмет, говоря о роли фестиваля «Таврида-АРТ» для участников.
Обновлено вчера в 12:05
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Хоккей

Обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун перешел в «Тампу»

В 26 играх плей-офф набрал 7 (3+4) очков. В 2019 году «Блюз» выиграли Кубок Стэнли.
Обновлено в 02:20
Наука

Миф: «10 000 часов практики» не сделают из вас эксперта

В среднем к 20 годам лучшие музыканты набирали по 10 000 часов практики.
Обновлено 22 августа в 02:37
Здоровье

Назван ранний симптом рака поджелудочной железы

Обновлено в 00:38
Культура

Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию

По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина

49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Роспотребнадзор возбудил дело из-за недопуска пассажирки на рейс

Ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании, сотрудники которой не допустили пассажирку на рейс, следующий из Москвы в Чебоксары.
Обновлено вчера в 05:22
Общество

Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников

В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено 23 августа в 00:27
Авто

LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей

Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено вчера в 05:02
Общество

Фестиваль российского искусства в Канне наградил французского писателя Марека Хальтера

Французский писатель, журналист и общественный деятель Марек Хальтер получил почетный знак "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", присуждаемый Фестивалем российского искусства, который в 22-й раз проходит в Канне.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Красноярске на остановке три пассажира выпали из автобуса

Обновлено вчера в 22:38
Здоровье

Онищенко назвал основные причины ожирения россиян

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Двое из четверых пропавших под Саратовом рыбаков найдены живыми

Обновлено в 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное