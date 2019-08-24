Футбол
Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть на выезде «Бенфику»Вести.Ru вчера в 16:50
В матче третьего тура чемпионата Португалии "Порту" на поле стадиона "Да Луш" в Лиссабоне обыграл местную "Бенфику" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш и Мусса Марега, забившие на 22-й и 86-й минутах соответственно.
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