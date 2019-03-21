Футбол
Гол Зардеса принес США победу над ЭквадоромСпорт-Экспресс вчера в 23:53
Сборная США выиграла у Эквадора в товарищеском матче (1:0). Единственный гол в концовке встречи забил форвард "Коламбус Крю" Гьяси Зардес.
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Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено вчера в 04:15
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу
Обновлено вчера в 07:17
Игры
Valve представила редизайн библиотеки Steam
На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
В аварии на Челябинском тракте пострадали пять человек
Пять человек пострадали в аварии в районе поворота на Снежинск на трассе Челябинск — Екатеринбург, сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог «Южный Урал».
Обновлено в 01:14
Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика
«Русагро» проверяет, могла ли покупка долга «Солнечных продуктов» нарушить санкции ЕС
"Русагро" проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, могли ли финансовые условия, связанные с покупкой долга "Солнечных продуктов", непреднамеренно нарушить санкции Евросоюза в отношении России, говорится в сообщении "Русагро".
Обновлено вчера в 14:58
Здоровье
В Челябинске скорая 3,5 часа не ехала к девочке с температурой 40
В Челябинске мать три с половиной часа ждала, когда скорая помощь приедет к ее дочери, у которой температура поднялась до 40 градусов.
Обновлено в 01:22
Важное за сутки
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Cadillac за 5,8 миллиона рублей украли на юго-западе Москвы
Принадлежащий организации автомобиль был припаркован на Ломоносовском проспекте, 4, корп. 1. Материальный ущерб составил около 5,8 млн рублей.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
В день церемонии прощания с Юлией Началовой Рита Дакота опубликовала пост о ней
Исполнительница Рита Дакота присоединилась к тем, что скорбит по Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли три человека
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выложила забавное селфи со своим котом Галилео
Супермодель Наталья Водянова, которая на днях слегла с гриппом, сделала забавное селфи со своим котом Галилео, а после выложила в Инстаграме.
Обновлено вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Культура
Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:05
Экономика
Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров РФ с наибольшими доходами
Обновлено вчера в 03:43
Хоккей
Первый хет-трик Барбашёва в НХЛ помог «Сент-Луису» победить «Детройт»
По окончании игры Барбашёв, который довел количество своих голов в текущем сезоне НХЛ до 12, был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:48
Авто
Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии
Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.
Обновлено вчера в 04:45
Хоккей
Денисенко — об удалении Рукавишникова: я сам запнулся, судьи так усмотрели
Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко подвёл итоги пятого матча со СКА (4:5 ОТ, 1-4 в серии).
Обновлено вчера в 16:39
Энергетика
Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля
Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Денис Паслер стал врио губернатора Оренбургской области
Бывший председатель свердловского правительства Денис Паслер назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено вчера в 05:10
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 7 по цене в 11 тыс. рублей представлен в России
Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный смартфон Redmi Note 7. Продажи в российской рознице начнутся 28 марта, у себя на родине гаджет уже стал бестселлером.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В Хабаровском крае застрелили напавшего на корову амурского тигра
Житель поселка Золотой Хабаровского края застрелил краснокнижного амурского тигра, после того как хищник забрался в его сарай и задрал корову.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова вынуждена отказаться от открытых купальников
Телеведущая не сможет щеголять в откровенных бикини.
Обновлено в 00:00
Экономика
В России снизился статистический уровень бедности
Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 18,9 млн, в то время как в 2017 году — 19,3 млн, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.
Обновлено вчера в 17:58