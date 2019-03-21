Гол Зардеса принес США победу над ЭквадоромСпорт-Экспресс вчера в 23:53

Сборная США выиграла у Эквадора в товарищеском матче (1:0). Единственный гол в концовке встречи забил форвард "Коламбус Крю" Гьяси Зардес.

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