Футбол

Гол Зардеса принес США победу над ЭквадоромСпорт-Экспресс вчера в 23:53

Сборная США выиграла у Эквадора в товарищеском матче (1:0). Единственный гол в концовке встречи забил форвард "Коламбус Крю" Гьяси Зардес.
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Сборная США обыграла Эквадор в товарищеском матче

РИА Новости00:31

Невероятный гол Зардеса принес США победу над Эквадором. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 23:53

США – Эквадор: стоит ли ставить на голы?

Все про Спорт рувчера в 00:20

Сборная США одержала победу над Эквадором

Soccer.ruвчера в 22:06
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Происшествия

При взрыве на химзаводе в Китае погибли шесть человек

Обновлено вчера в 07:42
Хоккей

Хет-трик Барбашева принес победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ Сент-Луис на домашнем льду обыграл Детройт со счетом 5:2.
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт

Новым участком салатовой линии воспользовались 19 миллионов человек

Сообщается, что станциями «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» воспользовались 19 миллионов москвичей и гостей столицы.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Спорт

У ИСУ нед доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су

Международный союз конькобежцев (ИСУ) сделал заявление по поводу инцидента между Мараей Белл из США и Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников

Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес

В день церемонии прощания с Юлией Началовой Рита Дакота опубликовала пост о ней

Исполнительница Рита Дакота присоединилась к тем, что скорбит по Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

На серверах МВД произошел масштабный сбой

В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России

Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено вчера в 14:40
Музыка

Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой

Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.
Обновлено вчера в 19:02
Технологии

В МГУ запустили «Атлас флоры России»

Обновлено вчера в 07:50
Политика

МИД усомнился в объективности приговора Караджичу

МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено вчера в 14:29
Космос

Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»

Обновлено вчера в 08:25
Политика

Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР

Ранее США назвали два российских порта — Владивосток и Находку — точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max

Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой

В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 07:06
Общество

Прокуратура Черногории требует максимального срока для подозреваемых в подготовке путча россиян

Спецпрокуратура Черногории потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, подозреваемых в подготовке путча осенью 2016 года.
Обновлено вчера в 22:49
Здоровье

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено вчера в 11:53
Спорт

Россиянка Загитова стала первой после ЧМ по фигурному катанию в Японии

Первый день чемпионата мира по фигурному катанию принес 1 место россиянке Алине Загитовой в короткой программе.
Обновлено 20 марта в 11:40
Политика

Россия официально прекращает транзит газа через Украину

Компания "Газпром" начала рассылать официальные уведомления другим странам о прекращении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.
Обновлено 20 марта в 10:40
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на поставку украинских ракет

Российская частная компания S7 Space группы S7 отменила заказ на производство и последующую поставку 12 украинских ракет-носителей "Зенит".
Обновлено вчера в 00:20
Хоккей

ЦСКА и СКА стали финалистами Западной конференции КХЛ

Примечательно, что две армейские команды сойдутся в финале конференции в четвертый раз за последние пять лет.
Обновлено вчера в 16:04
Авто

Официально рассекречен кроссовер Porsche Cayenne Coupe

Компания Porsche поделилась первым дизайн-скетчем кубеобразного варианта модели Cayenne.
Обновлено в 00:16
Наука

Предсказано катастрофическое подводное извержение

Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено вчера в 11:29
Гаджеты

Стала известна российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7

Компания Xiaomi провела в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Его продажи начнутся 28 марта.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Пять человек получили травмы в ДТП на трассе М-5

По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии получили травмы 5 человек. Авария случилась у поворота на Снежинск.
Обновлено вчера в 23:32
Космос

Огромный НЛО пойман на камеру рядом с МКС

Обновлено вчера в 05:04
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Государство на северо-западе Южной Америки. На западе Эквадор омывается Тихим океаном, на севере граничит с Колумбией, на востоке и юге - с Перу.
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