Гол Зардеса принес США победу над ЭквадоромСпорт-Экспресс вчера в 23:53

Сборная США выиграла у Эквадора в товарищеском матче (1:0). Единственный гол в концовке встречи забил форвард "Коламбус Крю" Гьяси Зардес.

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Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

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Музыка Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.

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Шоу-бизнес 12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.

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Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на поставку украинских ракет Российская частная компания S7 Space группы S7 отменила заказ на производство и последующую поставку 12 украинских ракет-носителей "Зенит".

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