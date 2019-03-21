Футбол
Гол Зардеса принес США победу над ЭквадоромСпорт-Экспресс вчера в 23:53
Сборная США выиграла у Эквадора в товарищеском матче (1:0). Единственный гол в концовке встречи забил форвард "Коламбус Крю" Гьяси Зардес.
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Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае погибли шесть человек
Обновлено вчера в 07:42
Хоккей
Хет-трик Барбашева принес победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом»
В матче регулярного чемпионата НХЛ Сент-Луис на домашнем льду обыграл Детройт со счетом 5:2.
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт
Новым участком салатовой линии воспользовались 19 миллионов человек
Сообщается, что станциями «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» воспользовались 19 миллионов москвичей и гостей столицы.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Спорт
У ИСУ нед доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су
Международный союз конькобежцев (ИСУ) сделал заявление по поводу инцидента между Мараей Белл из США и Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников
Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
В день церемонии прощания с Юлией Началовой Рита Дакота опубликовала пост о ней
Исполнительница Рита Дакота присоединилась к тем, что скорбит по Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
На серверах МВД произошел масштабный сбой
В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено вчера в 14:40
Музыка
Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой
Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.
Обновлено вчера в 19:02
Технологии
В МГУ запустили «Атлас флоры России»
Обновлено вчера в 07:50
Политика
МИД усомнился в объективности приговора Караджичу
МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено вчера в 14:29
Космос
Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР
Ранее США назвали два российских порта — Владивосток и Находку — точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max
Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой
В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 07:06
Общество
Прокуратура Черногории требует максимального срока для подозреваемых в подготовке путча россиян
Спецпрокуратура Черногории потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, подозреваемых в подготовке путча осенью 2016 года.
Обновлено вчера в 22:49
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено вчера в 11:53
Спорт
Россиянка Загитова стала первой после ЧМ по фигурному катанию в Японии
Первый день чемпионата мира по фигурному катанию принес 1 место россиянке Алине Загитовой в короткой программе.
Обновлено 20 марта в 11:40
Политика
Россия официально прекращает транзит газа через Украину
Компания "Газпром" начала рассылать официальные уведомления другим странам о прекращении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.
Обновлено 20 марта в 10:40
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на поставку украинских ракет
Российская частная компания S7 Space группы S7 отменила заказ на производство и последующую поставку 12 украинских ракет-носителей "Зенит".
Обновлено вчера в 00:20
Хоккей
ЦСКА и СКА стали финалистами Западной конференции КХЛ
Примечательно, что две армейские команды сойдутся в финале конференции в четвертый раз за последние пять лет.
Обновлено вчера в 16:04
Авто
Официально рассекречен кроссовер Porsche Cayenne Coupe
Компания Porsche поделилась первым дизайн-скетчем кубеобразного варианта модели Cayenne.
Обновлено в 00:16
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено вчера в 11:29
Гаджеты
Стала известна российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7
Компания Xiaomi провела в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Его продажи начнутся 28 марта.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Пять человек получили травмы в ДТП на трассе М-5
По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии получили травмы 5 человек. Авария случилась у поворота на Снежинск.
Обновлено вчера в 23:32
Космос
Огромный НЛО пойман на камеру рядом с МКС
Обновлено вчера в 05:04