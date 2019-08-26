Екатеринбургский "Урал" нанес поражение "Сочи" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Гол Заболотного не спас «Сочи» от поражения в матче с «Уралом»

Происшествия В Москве загорелся Рождественский монастырь Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».

Технологии МегаФон выпустил единый тариф для мобильной связи, домашнего интернета и телевидения В зависимости от выбранного абонент получит мобильную связь с пакетами минут на других операторов и безлимитом на МегаФон, безлимитный мобильный интернет, домашний интернет на скорости до 300 Мбит/сек, пакет телеканалов, сериалов и фильмов, а также необходимое оборудование.

Футбол Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара» Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Экономика Путин обеспокоился падающими доходами россиян У экс-главы охраны Путина нашли дом на Рублевке за 500 млн По сведениям Росстата, реальные располагаемые доходы граждан РФ (доходы минус обязательные платежи, скорректированные на инфляцию) во втором квартале текущего года сократились в годовом выражении на 0,2%.

Общество Андрей Разин: Михаил Горбачев находится в критическом состоянии Андрей Разин подтвердил информацию о том, что Михаил Горбачев оказался в критическом состоянии.

Армия и оружие В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Авто Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.

Политика Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Происшествия Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.

Происшествия Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.

Общество В Тамбове умер старейший подводник России Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин умер в Тамбове на 106-м году жизни.

Футбол «Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.

Происшествия Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.

Политика Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов» Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет использовать российские "Союзы" для доставки астронавтов на МКС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Экономика Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Гаджеты Realme анонсировала новую линейку смартфонов Всего опубликовали два тизера, где на одном показали динозавра в яйце, а на втором представлена карта дама червей и конверт.

Музыка Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки Музыкант Валерий Сюткин, впервые вошедший в жюри телевизионного шоу "Голос", пообещал помочь участникам раскрыть их сильные стороны, научить трудиться и выявить уникальность.

Футбол Черчесов огласил список сборной на Евро-2020 Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Политика Касамара отказалась от дебатов с Соболь Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.