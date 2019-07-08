Футбол
Гол Заа вывел Кот-д’Ивуар в четвертьфинал Кубка АфрикиSportbox.RU 13:52
Сборная Кот-д’Ивуара обыграла Мали в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Единственный гол в этой встрече в середине второго тайма забил нападающий ивуарийцев Уилфрид Заа. В четвертьфинале турнира команда Кот-д’Ивуара сыграет против Алжира.
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