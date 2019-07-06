Футбол

Гол Заа вывел Кот-д’Ивуар в четвертьфинал Кубка АфрикиМатч ТВ 13:52

Сборная Кот-д’Ивуара обыграла Мали в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Единственный гол в этой встрече в середине второго тайма забил нападающий ивуарийцев Уилфрид Заа. В четвертьфинале турнира команда Кот-д’Ивуара сыграет против Алжира.
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Мали — Кот-д’Ивуар — 0:1. Видеообзор матча 1/8 финала Кубка африканских наций

Sport24.ru15:57

Гол Захи принёс Кот-д’Ивуару победу в матче 1/8 финала Кубка Африки с Мали

Чемпионат14:46

Сборная Алжира вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций, обыграв Гвинею

REGNUM01:31

Гол Заа вывел Кот-д’Ивуар в четвертьфинал Кубка Африки

Sportbox.RU13:52

Гол Заа вывел Кот-д’Ивуар в четвертьфинал Кубка Африки

Матч ТВ13:52

Футбол, Кубок Африки, 1/8 финала, Мали - Кот-д’Ивуар, прямая онлайн трансляция

Sport.ru11:58

Сборная Кот-д`Ивуара обыграла Мали и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Спорт-Экспресс14:08
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
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Государство
Государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на западе с Сенегалом, на севере - с Мавританией и Алжиром, на востоке - с Нигером, на юго-востоке - с Буркина-Фасо, на юге - с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.
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Кубок африканских наций
Главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ). Первый турнир прошёл в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ. Сначала число участников было невелико, но постепенно турнир охватил весь Африканский континент. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Победитель получает право на участие в Кубке конфедераций. Начиная с 2013 года турнир начал проводиться в нечётные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира.
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