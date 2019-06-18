Футбол
Гол Влашича не помог хорватам избежать разгрома в матче с РумыниейЕвро-футбол.ру 14:32
На чемпионате Европы (до 21 года) в борьбу вступают команды группы С. Сборная Румынии играла с хорватами и обеспечила себе задел в два мяча в самом начале первого тайма после результативных ударов Георге Пушкаша и Яниса Хаджи. Тут же "армеец" Никола Влашич отыграл один гол.
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