Футбол
Гол Влашича не помог Хорватии обыграть Румынию на молодежном ЧЕМатч ТВ 14:29
Сборная Румынии переиграла команду Хорватии в матче первого тура групповой стадии молодежного чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе хорватской команды единственный гол забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
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