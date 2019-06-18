Гол Влашича не помог Хорватии обыграть Румынию на молодежном ЧЕSportbox.RU вчера в 14:29

Сборная Румынии переиграла команду Хорватии в матче первого тура групповой стадии молодежного чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе хорватской команды единственный гол забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

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Гол Влашича не помог Хорватии обыграть Румынию на молодежном ЧЕ

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