Футбол
Гол Влашича не помог Хорватии обыграть Румынию на молодежном ЧЕSportbox.RU вчера в 14:29
Сборная Румынии переиграла команду Хорватии в матче первого тура групповой стадии молодежного чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе хорватской команды единственный гол забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Гаджеты
Процессор Intel Core i7-1065G7 (Ice Lake) впечатляет производительностью в ряде тестов
Впечатляет и результат Core i7-1065G7 в Geekbench, где процессор набрал 5234 и 17 330 баллов в однопоточном и многопоточном режимах.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Экономика
Голикова оценила потери экономики от нетрудоспособности граждан
Экономика России в 2018 году потеряла 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на III Форуме социальных инноваций регионов.
Обновлено в 04:39
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 рекордно подешевел
Обновлено в 00:55
Общество
Москва перейдет на раздельный сбор мусора до конца 2019 года
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о новой форме терроризма
Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:03
Общество
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.
Обновлено в 04:08
Футбол
УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших присудить поражения Украине в матчах отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:59
Футбол
Мишеля Платини допрашивали 12 часов и отпустили из-под стражи
Бывшего главу УЕФА Мишеля Платини после долгого допроса выпустили из-под стражи.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13
Транспорт
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Владелец магазинов re:Store и Nike открыл новый бизнес
За технику партнер платит ежемесячный взнос.
Обновлено вчера в 17:59