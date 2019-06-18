Футбол

Гол Влашича не помог Хорватии обыграть Румынию на молодежном ЧЕSportbox.RU вчера в 14:29

Сборная Румынии переиграла команду Хорватии в матче первого тура групповой стадии молодежного чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе хорватской команды единственный гол забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
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Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
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