Гол Витселя принес «Боруссии» победу над «Лейпцигом»Вести.Ru вчера в 14:40

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 19-й минуте забил экс-полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Аксель Витсель. "Боруссия" набрала 45 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице чемпионата.

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