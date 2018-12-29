Футбол

Гол Варди принес «Лестеру» победу над «Эвертоном»
LiveSport.ru
09:26

Эвертон — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
46′
Рашид Геззаль
Марк Олбрайтон
Андре Гомеш
52′
58′
Джейми Варди
Андре Гомеш
Бернард Анисио
62′
Тео Уолкотт
Дженк Тосун
70′
75′
Джонни Эванс
Люка Динь
80′
Дженк Тосун
81′
90′+3′
Джейми Варди
Демарай Грэй
«Эвертон» потерпел поражение от «Лестера» в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 0:1. Единственный гол «лисы» забили на 58-й минуте.
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