«Лестер» одолел «Эвертон» в матче чемпионата Англии. Поединок 21-го тура АПЛ состоялся на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 58-й минуте забил Джейми Варди.

Гол Варди принес «Лестеру» первую победу в 2019 году

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