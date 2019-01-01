Футбол

Гол Варди принес «Лестеру» первую победу в 2019 году
Vprognoze.ru
11:46

Эвертон — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
46′
Рашид Геззаль
Марк Олбрайтон
Андре Гомеш
52′
58′
Джейми Варди
Андре Гомеш
Бернард Анисио
62′
Тео Уолкотт
Дженк Тосун
70′
75′
Джонни Эванс
Люка Динь
80′
Дженк Тосун
81′
90′+3′
Джейми Варди
Демарай Грэй
«Лестер» одолел «Эвертон» в матче чемпионата Англии. Поединок 21-го тура АПЛ состоялся на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 58-й минуте забил Джейми Варди.
Vprognoze.ru11:46

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