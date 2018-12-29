«Лестер» одолел «Эвертон» в матче чемпионата Англии. Поединок 21-го тура АПЛ состоялся на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 58-й минуте забил Джейми Варди.

Гол Варди принес «Лестеру» первую победу в 2019 году

Футбол Футбол «Арсенал» крупно обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ "Арсенал" разгромил "Фулхэм" в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Фиорентина» арендовала Муриэля у «Севильи» до конца сезона В текущем сезоне примеры Муриэль провел за «Севилью» 6 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Футбол Футбол Роналду объяснил, почему не играл за сборную Португалии после ЧМ-2018 Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, почему он попросил не вызывать его в сборную Португалии после чемпионата мира-2018.

Футбол Футбол Обамеянг, Салах и Мане претендуют на звание футболиста года в Африке Вручение награды состоится 8 января в сенегальском городе Дакар.

Футбол Футбол Игроки ЦСКА попали в топ-50 самых перспективных по версии УЕФА

Футбол Футбол «Интер» нацелился на защитника «Манчестер Юнайтед» Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг стал трансферной целью "Интера".

Футбол Футбол «Интер» может вернуть Ковачича, если не подпишет Модрича Ковачич выступал за «Интер» с 2013 по 2015 год. В текущем сезоне игрок провел за «Челси» 23 матча и сделал две результативные передачи.

Футбол Футбол Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт» Краневиттер, Ригони и Дриусси перешли в "Зенит" в 2017 году.

Футбол Футбол Игроки сборной России поздравили болельщиков с Новым годом Футболисты сборной России поздравили страну и болельщиков национальной команды с Новым годом.

Футбол Футбол Черчесов: «В фильме о ЧМ-2018 меня мог бы сыграть Боярский» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы «RT на русском» об ушедшем 2018 годе.

Футбол Футбол «Тоттенхэм» могут покинуть 4 футболиста В список "нежелаемых" футболистов попали: 27-летний кенийский полузащитник Виктор Ваньяма, 31-летний бельгийский хавбек Мусса Дембеле, 23-летний французский полузащитник Жорж-Кевин Н' Куду и 24-летний нидерландский нападающий Винсент Янссен.

Футбол Футбол «Челси» получил рекордную прибыль Благодаря продаже футболистов на € 124 млн клуб получил наибольшую чистую прибыль в своей истории — € 68,1 млн.

Футбол Футбол Самир Насри стал игроком «Вест Хэма» Бывший игрок середины поля сборной Франции Самир Насри подписал контракт с «Вест Хэмом».

Футбол Футбол Аксель Витцель: «2018 год получился особенным для меня» Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витцель подвел итоги 2018 года.