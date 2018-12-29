Футбол
Гол Варди принес «Лестеру» первую победу в 2019 году
Гол Варди принес «Лестеру» первую победу в 2019 годуVprognoze.ru11:46
|46′
Рашид Геззаль
Марк Олбрайтон
Андре Гомеш
|52′
|58′
Джейми Варди
Андре Гомеш
Бернард Анисио
|62′
Тео Уолкотт
Дженк Тосун
|70′
|75′
Джонни Эванс
Люка Динь
|80′
Дженк Тосун
|81′
|90′+3′
Джейми Варди
Демарай Грэй
|61%
|Владение мячом
|39%
|74%
|Процент точных передач
|65%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|14
|5
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
43
Кенни
4
Кин
5
Зума
12
Динь
14
Тосун
20
Бернард
10
Сигурдссон
17
Гуйе
30
Ришарлисон
29
Кэлверт-Льюин
1
Шмейхель
2
Симпсон
15
Магуайр
6
Эванс
3
Чилуэлл
11
Олбрайтон
24
Менди
38
Чоудури
25
Ндиди
14
Перейра
7
Грэй
Лестер
Расстановка 4‑5‑1
«Лестер» одолел «Эвертон» в матче чемпионата Англии. Поединок 21-го тура АПЛ состоялся на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 58-й минуте забил Джейми Варди.
Vprognoze.ru11:46
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