Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ 14:00
Московский «Спартак» одержал победу над самарским клубом «Крылья Советов» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Самара Арена» завершилась со счетом 2:1. Голы забили Джордан Ларссон (54), Гус Тил (90+1) — Александр Соболев (42).
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