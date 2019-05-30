Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»Вести.Ru вчера в 23:17
Бостон—
Сент-Луис
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
Финал, вчера
В Национальной хоккейной лиге состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз". Встреча завершилась победой "Сент-Луиса" со счетом 3:2. Судьба встречи была решена в овертайме. "Брюинз" повели в счете после гола, забитого в первые пять минут встречи.
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