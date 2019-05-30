Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка СтэнлиГазета.Ru 04:09
Бостон—
Сент-Луис
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
Финал, вчера
"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.
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