Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»RT на русском 01:09
В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн. У «Тампы» голы на счету Алекса Киллорна, Брейдена Пойнта и Стивена Стэмкоса. Помимо забитой шайбы, нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился голевой передачей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Сент-Луис» – «Тампа». В первом периоде хозяева забросили 3 шайбы за 75 секунд
Sports.ruвчера в 23:58
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Общество
ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии
Обновлено вчера в 13:31
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол
Сборная России U17 разгромила Шотландию в Элитном раунде ЧЕ-2019
23 марта юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела матч против сверстников из Шотландии на стадии Элитного раунда чемпионата Европы — 2019.
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Музыка
Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»
Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Экономика
В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора
Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times.
Обновлено в 00:27
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 13:06
Общество
В Таиланде на парламентских выборах приняли странную меру безопасности
В Таиланде проходят первые с 2011 года парламентские выборы.
Обновлено в 00:00
Общество
Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделе
В Москве в середине следующей недели произойдет «рецидив зимы» — за сутки в столице выпадет около трети мартовской нормы осадков в виде мокрого снега.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Ученые оценили последствия тепловой бомбы в Тихом океане
Проанализировав последствия, ученые сделали вывод: за последние сто лет эти опасные явления участились и стали продолжительнее.
Обновлено в 01:00
Общество
Более 10 тыс. артефактов нашли при раскопках в Ханском дворце в Бахчисарае
Более 10 тыс. артефактов обнаружили археологи в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Хоккей
Бобровский получил травму и может пропустить игру против «Ванкувера»
Напомним, Бобровский пропустил уже несколько матчей «регулярки», включая матч в пятницу с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4). Главный тренер Джон Торторелла, комментируя его отсутствие, заявил журналистам, что «он порезан».
Обновлено в 00:38
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Спорт
Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой назвал виновного в смерти певицы
Обновлено вчера в 16:13
Общество
В пансионе Минобороны в Петербурге хотят учиться более тысячи девушек
В петербургский филиал пансиона для воспитанниц Министерства обороны, открытие которого запланировано на 1 сентября текущего года, еще до официального старта приема документов поступило более тысячи заявок.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Титов: «Поставлю на то, что Казахстан не проиграет России»
Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз с коэффициентом 2,05 на матч 2-го тура квалификации Евро-2020 Казахстан — Россия, который состоится 24 марта и начнется в 17:00 мск.
Обновлено вчера в 18:13
Единоборства
Федор Чудинов победил Вужати Нуерланга
Обновлено вчера в 23:47
Футбол
Испания — Норвегия 2:1
В следующих матчах отборочного цикла испанцы 26 марта в гостях сыграют с командой Мальты, а норвежцы в этот день примут шведов.
Обновлено вчера в 17:38
Единоборства
Петтис победил нокаутом Томпсона на UFC Fight Night 148
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Энтони Петтис победил Стивена Томпсона благодаря нокауту во втором раунде боя на турнире UFC Fight Night 148.
Обновлено в 01:42
Футбол
Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие
Президент Мали призвал ООН не оставлять страну без помощи
Президент отметил, что это "необходимая помощь, в которой нуждаются малийцы, причем не только по причинам безопасности, но также для социального развития страны и восстановления инфраструктуры".
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека
Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.
Обновлено вчера в 17:25
Спорт
Мустафина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие
Более 20 сирийцев отравились газом после обстрела боевиками
Люди вдохнули отравляющий газ после обстрела населенного пункта снарядами, выпущенными террористами В Сирии более 20 мирных жителей госпитализировали с симптомами отравления газом после обстрела боевиками.
Обновлено вчера в 18:29
Музыка
Юные сахалинские вокалисты исполнили песни «Битлз» на бис
Приехавшая однажды "пожюрить" на конкурс эстрадной песни музыкальный руководитель Хабаровского ТЮЗа Елена Кретова обмолвилась, что ведет проект "Beatles kids".
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
Обновлено в 00:19