Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Бостон» в Кубке СтэнлиLife.ru 04 июня в 04:42
"Сент-Луис Блюз" в четвёртом матче финала Кубка Стэнли дома со счётом 4:2 победил "Бостон Брюинз". В составе победителей дублем отметился Райан О` Райли. Российский нападающий "блюзменов" Владимир Тарасенко записал на свой счёт 11-й гол в этом плей-офф.
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Мы разговаривали об этом с ребятами в раздевалке. В итоге на этот матч вышли биться друг за друга. Старались во всем действовать правильно, и это принесло свои плоды.
— Владимир Тарасенко, российский хоккеистТАСС 04 июня в 04:14
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