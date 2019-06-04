Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Бостон» в Кубке СтэнлиLife.ru 04 июня в 04:42

Мы разговаривали об этом с ребятами в раздевалке. В итоге на этот матч вышли биться друг за друга. Старались во всем действовать правильно, и это принесло свои плоды.

"Сент-Луис Блюз" в четвёртом матче финала Кубка Стэнли дома со счётом 4:2 победил "Бостон Брюинз". В составе победителей дублем отметился Райан О` Райли. Российский нападающий "блюзменов" Владимир Тарасенко записал на свой счёт 11-й гол в этом плей-офф.

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