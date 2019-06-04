Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Бостон» в Кубке СтэнлиLife.ru 04 июня в 04:42

Бостон
Сент-Луис
вчера
в 20:00
Хоккей, НХЛ
Финал
Сент-Луис
Бостон
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"Сент-Луис Блюз" в четвёртом матче финала Кубка Стэнли дома со счётом 4:2 победил "Бостон Брюинз". В составе победителей дублем отметился Райан О` Райли. Российский нападающий "блюзменов" Владимир Тарасенко записал на свой счёт 11-й гол в этом плей-офф.
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Владимир Тарасенко
Мы разговаривали об этом с ребятами в раздевалке. В итоге на этот матч вышли биться друг за друга. Старались во всем действовать правильно, и это принесло свои плоды.
— Владимир Тарасенко, российский хоккеистТАСС 04 июня в 04:14

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