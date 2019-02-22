Футбол

Гол Суботича принес «Сент-Этьену» победу над «Дижоном»Sport24.ru 14:53

«Сент-Этьен» обыграл «Дижон» в матче 26-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар», завершилась победой гостей со счетом 1:0. Победный мяч на счету защитника бело-зеленых Невена Суботича.
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«Сент-Этьен» одержал победу над «Дижоном» в матче чемпионата Франции

РИА Новости15:03

«Сент-Эстен» победил «Дижон» и поднялся в зону ЛЕ

Sportbox.RU15:03

Гол Суботича принес «Сент-Этьену» победу над «Дижоном»

Sport24.ru14:53

«Сент-Этьен» обыграл «Дижон» благодаря голу Суботича

Спорт-Экспресс15:00

Гол Суботича принёс «Сент-Этьену» победу в матче с «Дижоном»

Чемпионат14:59

«Сент-Эстен» победил «Дижон» и поднялся в зону ЛЕ

Матч ТВ15:03

«Сент-Этьен» взял реванш за 3:6, обыграв «Дижон»

Евро-футбол.ру14:54
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Происшествия

Амурский тигр напал на жителя Приморья

Обновлено в 23:19
Политика

Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину

Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.
Обновлено в 20:14
Политика

Венесуэла закрыла мосты на границе с Колумбией

Обновлено в 21:35
Политика

Лоза оценил слова претенденток на Евровидение от Украины о Крыме

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в беседе с ФАН слова финалисток украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анны и Марии Опанасюк, которые являются уроженками Крыма, о принадлежности полуострова.
Обновлено в 22:58
Политика

Помпео заявил о готовности США поддержать жителей Кубы и Никарагуа

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Telemundo выразил надежду на то, что жители Венесуэлы, Никарагуа и Кубы будут «вкладывать свои усилия, свою добрую волю и свою человечность в достижение лучшей политической ситуации».
Обновлено в 22:15
Армия и оружие

Военный самолёт США пролетел над территорией России

Мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter сообщил, что самолёт ВВС США Boeing OC-135B пролетел над территорией России.
Обновлено в 22:29
Происшествия

Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Экстрадированный в США российский программист признал вину

Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе причастности к распространению банковского трояна признал свою вину.
Обновлено в 19:41
Политика

В Германии усомнились в возможной безопасности Европы без России

Безопасное будущее Европы возможно только с Россией, поэтому Евросоюзу стоит налаживать отношения с Москвой и отказаться от ракет США на своей территории.
Обновлено в 23:25
Происшествия

Замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова отправили в СИЗО

22 февраля в Центральном суде Новосибирска решался вопрос об избрании меры пресечения заместителю директора клиники Мешалкина Евгению Покушалову.
Обновлено в 04:04
Экономика

Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов

Американский предприниматель Илон Маск взял в банке сразу пять ипотечных кредитов на 30 лет на общую сумму 61 млн долларов.
Обновлено в 15:40
Политика

Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева

Обновлено в 14:27
Спорт

Российского спортсмена едва не наказали за инициалы Путина на перчатке

Российского двоеборца Виталия Иванова едва не наказали за написанные на элементе экипировки инициалы Владимира Путина.
Обновлено в 11:20
Общество

Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год

В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Экономика

SEC ищет нарушения в отчетности Kraft Heinz

Как отмечается, компания «полностью сотрудничает» с регулятором и, кроме того, приняла собственные меры для того, чтобы не допустить повторения нарушений.
Обновлено в 05:50
Политика

Гуаидо посетил Колумбию, несмотря на запрет выезда из Венесуэлы

Обновлено в 17:32
Хоккей

«Колорадо» благодаря 41 сейву Варламова обыграл «Чикаго»

Обновлено в 22:18
Авто

Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России

Лидером рейтинга и самой распространенной иномаркой в России впервые стала KIA Rio – на нее приходится 752 тыс. зарегистрированных автомобилей.
Обновлено в 04:52
Экономика

В РФ предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%

"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - уточнили в Минтруде.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

В США неожиданно умер Броди Стивенс

В США на 49 году жизни скончался актер и стендап-комик Броди Стивенс.
Обновлено в 22:51
Космос

Космоплан Ричарда Брэнсона впервые испытали с пассажиром на борту

Обновлено в 16:04
Происшествия

Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции

Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение в склонении к занятию проституцией, сообщает Business Insider.
Обновлено в 17:22
Политика

США и Китай договорились по валютному регулированию

Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие

В Минобороны заявили о приближении самолёта Швеции к границам России

Истребитель Вооружённых сил России Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем после обнаружения приближающегося к границе России самолёта «Гольфстрим» ВВС Швеции.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Выход США из ДРСМД подтолкнул РФ к созданию новой ракеты

Обновлено в 21:50
Спорт

Медведева осталась недовольна своим прокатом в финале Кубка России

Обновлено в 12:32
Происшествия

Российский гражданин задержан в Швеции по подозрению в мошенничестве

Правоохранительные органы Швеции задержали гражданина Российской Федерации Евгения Глазкова, которого подозревают в мошенничестве.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Наука

В Аргентине найдено существо с человеческими зубами

Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на своем поле в провинции Санта-Фе странное существо с зубами, напоминающими человеческие.
Обновлено в 19:32
Экономика

Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»

Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11
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Невен Суботич
Сербский футболист
Сербский футболист, центральный защитник клуба «Сент-Этьен». Выступал в сборной Сербии.
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Дижон
Спортивный клуб
Французский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1998 году, в результате слияния клубов «Серле Дижон» и «Дижон ФК». Домашние матчи проводит на арене «Стад Гастон Жерар», вмещающем 15 995 зрителей. В сезоне 2010/11 клуб занял 3 место в Лиге 2 и впервые в своей истории завоевал путёвку в Лигу 1. Клубу не удалось закрепиться в элитном дивизионе и сезон 2012/13 команда начала уже в Лиге 2. В сезоне 2015/16, заняв 2 место, клуб снова получил право выступать в Лиге 1.
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