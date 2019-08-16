В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена". Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Единоборства Российская команда победила в «Танковом биатлоне» Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.

Происшествия В ДТП с автобусом в Перми погиб один человек В Перми по причине ДТП с пассажирским автобусом погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Наука Эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам Британские эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам.

Политика У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.

Происшествия Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.

Происшествия Пожар произошел на шахте в Кузбассе В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.

Общество На станции Шиес задержали троих противников мусорного полигона Митинги и акции против возведения в Шиесе полигона для отходов из Москвы не прекращаются с августа прошлого года.

Авто Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».

Футбол Сергей Семак: «Судейство не понравилось абсолютно» Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0) поделился мнением о работе главного арбитра Алексея Матюнина, отменившего два гола «Зенита».

Здоровье Ученые рассказали, какой рис поможет снизить «плохой» холестерин В ходе одного из многочисленных исследований при участии 25 человек было установлено, что этот вид риса сокращает общий холестерин в среднем на 15%, а «плохой» - на 21%.

Шоу-бизнес Пугачева показала фото счастливого Галкина Российская певица Алла Пугачева показала фото со счастливым мужем Максимом Галкиным, с которым они отдыхают в латвийской Юрмале.

Происшествия Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.

Игры «Инди месяца»: вы выбрали лучшую игру, мы назвали владельца монитора Любой, кто хоть раз заглянул на страницы наших спецпроектов «Инди-битва» или «Инди месяца», никогда не будет считать, что на пространстве СНГ делается мало игр, не появляются интересные идеи или не хватает независимых разработчиков.

Футбол «Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.

Здоровье Врач назвала 5 групп лекарств, способных вызвать смерть при неправильном применении По словам врача и автора многочисленных книг о медицине Крис Гилберт, существует пять групп лекарственных препаратов, неправильное применение которых может привести к смерти.

Политика Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.

Музыка В Карачаево-Черкесии прошел флешмоб в честь старта фестиваля «Таврида - АРТ» Организатор мероприятия, представитель министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Оксана Бугаева сказала ТАСС, что флешмоб организован для привлечения внимания к фестивалю.

Шоу-бизнес Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.