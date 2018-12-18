Футбол

Гол Сапаты принёс «Аталанте» победу в матче с «Лацио» в Серии А
Чемпионат
16:32

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала римский «Лацио». Встреча команд состоялась на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо и завершилась со счётом 1:1. На 1-й минуте колумбийский нападающий "Аталанты" Дуван Сапата записал на свой счёт первый гол матча.
Чемпионат16:32

Подробнее о событии

«Аталанта» победила «Лацио» в чемпионате Италии благодаря голу Сапаты

Газета.Ru17:49

Гол Сапаты принес «Аталанте» победу над «Лацио»

Советский спорт16:48

Гол Сапаты принес «Аталанте» победу над «Лацио» в чемпионате Италии

РИА Новости16:38

«Аталанта» дома одолела «Лацио»

Матч ТВ16:33

Гол Сапаты принёс «Аталанте» победу в матче с «Лацио» в Серии А

Чемпионат16:32

«Аталанта» — «Лацио» — 1:0. Видеообзор матча чемпионата Италии

Sport24.ru17:57

Болельщик сделал татуировку в честь гола Сапонары в ворота «Лацио»

Soccer.ru15 декабря в 05:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Футбол

«Зенит» и «Краснодар» сыграют с турками и немцами

В результате жеребьёвки Лиги Европы, которая прошла 17 декабря в швейцарском Ньоне, российским клубам, прошедшим в 1/16 финала, достались турецкий «Фенербахче» и немецкий «Байер».
Обновлено в 07:55
Футбол

«Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью

Обновлено в 16:49
Футбол

«МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с нападающим Антони Марсьялем, сообщает BBC.
Обновлено в 16:14
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Айртона Лукаса

Обновлено в 07:21
Футбол

Дмитрий Парфенов: «„Урал“ созрел для участия в еврокубках»

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что команда готова к участию в Лиге Европы.
Обновлено в 18:44
Футбол

Мануэль Нойер: «Думаю, что „Ливерпуль“ не в восторге от жребия»

"Ливерпуль" проводит очень хороший сезон, в прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов, - цитирует голкипера официальный сайт "Баварии".
Обновлено в 13:00
Футбол

Смолов пошутил про сало и «Спартак» в передаче «Потрогай это»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов и полузащитник Тарас Михалик приняли участие в программе «Потрогай это» на клубном канале на YouTube.
Обновлено в 15:45
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

Выступающее во втором дивизионе московское "Торпедо" проведет товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира английским "Шеффилдом".
Обновлено в 19:50
Футбол

Филипе Луис пропустит около трёх недель из-за травмы

Встреча команд завершилась победой подопечных Диего Симеоне со счётом 3:2. Ожидается, что 33-летний бразильский защитник пропустит около трёх недель из-за травмы.
Обновлено в 12:19
Футбол

Защитник «Аякса» Де Лигт выиграл премию Golden Boy — 2018

Обновлено вчера в 19:28
Футбол

НБА. Гризманн посетил матч «Бруклин» – «Атланта»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн посетил матч НБА.
Обновлено в 14:55
Футбол

Ибрагимович останется в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович останется в американском клубе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:53
Футбол

14-летний игрок «Чертаново» отправится в январе на стажировку в «МЮ»

Игрок «Чертаново» Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Стажировка рассчитана на две недели.
Обновлено в 14:42
Футбол

Кононов призвал болельщиков «Спартака» не вмешиваться в дела клуба

Фанаты призвали руководство клуба отстранить игрока от основного состава и продать его в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 13:12
Футбол

Дмитрий Парфенов: Заболотный действительно много пахал и заслужил вызов в сборную России

Поверьте, человек реально своим трудом заслужил это. Человек действительно столько пахал.
Обновлено в 17:36
ещё по теме
Дуван Сапата
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, нападающий клуба «Аталанта» и сборной Колумбии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лацио
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, шесть раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное