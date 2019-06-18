Футбол
Сборная Колумбии обыграла Катар на Кубке АмерикиSportbox.RU вчера в 19:25
Сборные Колумбии и Катара провели матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Игра завершилась победой колумбийцев со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Дуван Сапата.
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Колумбия победила Катар и вышла в 1/4 финала Кубка Америки, Барриос отыграл весь матч
Sport24.ruвчера в 19:24
Колумбия — Катар. Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года
LiveSport.ru18 июня в 06:55
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:00, Вашингтон
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Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
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Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
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США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
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