Футбол
Гол Сапаты принес Колумбии победу над КатаромСпорт-Экспресс вчера в 19:23
Колумбия переиграла Катар в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (1:0). Единственный мяч забил нападающий "Аталанты" Дуван Сапата. Колумбийцы первыми вышли в 1/4 финала Кубка Америки-2019.
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Колумбия — Катар. Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года
LiveSport.ru18 июня в 06:55
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть вишню
Обновлено вчера в 15:59
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Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников
Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».
Обновлено в 07:12
Политика
Владимир Путин проверит процесс выдачи гражданства РФ украинцам
Путин заверил, что лично проконтролирует процесс с упрощением получения российского гражданства для украинцев, которые проживают в России.
Обновлено в 08:27
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
На избившего журналиста российского чиновника возбудили еще одно дело
Против главы района возбудили уголовное дело за воспрепятствование деятельности журналиста, чиновник назвал инцидент провокацией.
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ЖКХ
Путин отреагировал на фото с мусором из Свердловской области
Обновлено в 06:32
Политика
Украинский дипломат покинул зал из-за выступления представителя России
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста против выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова вышел из зала заседаний Межпарламентской ассамблеи православия.
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Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Авто
Завод Ford во Всеволожске официально прекращает работу
В четверг, 20 июня, стартовал последний рабочий день на заводе Ford во Всеволожске (Ленобласть).
Обновлено в 02:47
Политика
Путин поручил приравнять к ветеранам дагестанских ополченцев
Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:45
Спорт
Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии
Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Политика
Сотрудникам МВД расширят географию выезда
Сотрудникам МВД расширят географию выезда, в том числе за границу, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Транспорт
В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам
Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Игры
Игроки Assassin’s Creed Odyssey создают миссии для быстрой прокачки
Например, один из игроков создал миссию, в которой нужно убить афинян.
Обновлено в 07:34
Транспорт
Поездки на участке ЗСД станут бесплатными из-за «Алых парусов»
В связи с ограничениями движения транспорта в Петербурге из-за подготовки и проведения праздника выпускников «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня, проезд по некоторым участкам Западного скоростного диаметра (ЗСД) станет бесплатным, сообщили в пресс-службе КРТИ.
Обновлено в 05:30
Политика
Если нет возможности смотреть. Текстовая трансляция прямой линии Путина
Портал "Город Киров.RU" запускает текстовую трансляцию.
Обновлено в 04:58
Политика
Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог
В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Происшествия
За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН
Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Обновлено в 08:28
Общество
Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году
Масштабная программа модернизации поликлиник запускается в столице в этом году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
Обновлено в 06:44
Общество
После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка
«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин рассказал, куда делся народ чудь
Обновлено в 07:18
Политика
Путин ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в единое государство.
Обновлено в 08:13
Политика
Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко
Обновлено в 08:03