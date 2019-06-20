Футбол

Гол Сапаты принес Колумбии победу над КатаромСпорт-Экспресс вчера в 19:23

Колумбия переиграла Катар в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (1:0). Единственный мяч забил нападающий "Аталанты" Дуван Сапата. Колумбийцы первыми вышли в 1/4 финала Кубка Америки-2019.
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Колумбия Барриоса первой вышла в 1/4 финала Кубка Америки

Sports.ru02:55

Колумбия – Катар: легкая победа «кофейщиков»?

Все про Спорт ру18 июня в 10:23

Сборная Колумбии обыграла Катар на Кубке Америки

Матч ТВвчера в 19:25

Красивый гол головой — в видеообзоре матче Колумбия — Катар

Чемпионат03:11

Букмекеры: Колумбия легко обыграет Катар на Кубке Америки

ODDS.ruвчера в 01:33

Колумбия - Катар: единственный гол Сапаты. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 19:43

Колумбия — Катар. Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года

LiveSport.ru18 июня в 06:55
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть вишню

Обновлено вчера в 15:59
Политика

Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников

Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».
Обновлено в 07:12
Политика

Владимир Путин проверит процесс выдачи гражданства РФ украинцам

Путин заверил, что лично проконтролирует процесс с упрощением получения российского гражданства для украинцев, которые проживают в России.
Обновлено в 08:27
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

На избившего журналиста российского чиновника возбудили еще одно дело

Против главы района возбудили уголовное дело за воспрепятствование деятельности журналиста, чиновник назвал инцидент провокацией.
Обновлено в 06:02
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
ЖКХ

Путин отреагировал на фото с мусором из Свердловской области

Обновлено в 06:32
Политика

Украинский дипломат покинул зал из-за выступления представителя России

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста против выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова вышел из зала заседаний Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 07:40
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Авто

Завод Ford во Всеволожске официально прекращает работу

В четверг, 20 июня, стартовал последний рабочий день на заводе Ford во Всеволожске (Ленобласть).
Обновлено в 02:47
Политика

Путин поручил приравнять к ветеранам дагестанских ополченцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:45
Спорт

Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Политика

Сотрудникам МВД расширят географию выезда

Сотрудникам МВД расширят географию выезда, в том числе за границу, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Политика

Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Игры

Игроки Assassin’s Creed Odyssey создают миссии для быстрой прокачки

Например, один из игроков создал миссию, в которой нужно убить афинян.
Обновлено в 07:34
Транспорт

Поездки на участке ЗСД станут бесплатными из-за «Алых парусов»

В связи с ограничениями движения транспорта в Петербурге из-за подготовки и проведения праздника выпускников «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня, проезд по некоторым участкам Западного скоростного диаметра (ЗСД) станет бесплатным, сообщили в пресс-службе КРТИ.
Обновлено в 05:30
Политика

Если нет возможности смотреть. Текстовая трансляция прямой линии Путина

Портал "Город Киров.RU" запускает текстовую трансляцию.
Обновлено в 04:58
Политика

Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог

В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Происшествия

За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН

Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Обновлено в 08:28
Общество

Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году

Масштабная программа модернизации поликлиник запускается в столице в этом году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
Обновлено в 06:44
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Политика

Путин рассказал, куда делся народ чудь

Обновлено в 07:18
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в единое государство.
Обновлено в 08:13
Политика

Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Футбол

«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко

Обновлено в 08:03
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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