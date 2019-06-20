Гол Сапаты принес Колумбии победу над КатаромСпорт-Экспресс вчера в 19:23

Колумбия переиграла Катар в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (1:0). Единственный мяч забил нападающий "Аталанты" Дуван Сапата. Колумбийцы первыми вышли в 1/4 финала Кубка Америки-2019.

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Политика Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Политика Владимир Путин проверит процесс выдачи гражданства РФ украинцам Путин заверил, что лично проконтролирует процесс с упрощением получения российского гражданства для украинцев, которые проживают в России.

Происшествия На избившего журналиста российского чиновника возбудили еще одно дело Против главы района возбудили уголовное дело за воспрепятствование деятельности журналиста, чиновник назвал инцидент провокацией.

Политика Украинский дипломат покинул зал из-за выступления представителя России Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста против выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова вышел из зала заседаний Межпарламентской ассамблеи православия.

Общество Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авто Завод Ford во Всеволожске официально прекращает работу В четверг, 20 июня, стартовал последний рабочий день на заводе Ford во Всеволожске (Ленобласть).

Политика Путин поручил приравнять к ветеранам дагестанских ополченцев Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.

Спорт Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.

Политика Сотрудникам МВД расширят географию выезда Сотрудникам МВД расширят географию выезда, в том числе за границу, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Политика Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.

Происшествия СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.

Транспорт В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Политика Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Транспорт Поездки на участке ЗСД станут бесплатными из-за «Алых парусов» В связи с ограничениями движения транспорта в Петербурге из-за подготовки и проведения праздника выпускников «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня, проезд по некоторым участкам Западного скоростного диаметра (ЗСД) станет бесплатным, сообщили в пресс-службе КРТИ.

Политика Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.

Происшествия За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Общество Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году Масштабная программа модернизации поликлиник запускается в столице в этом году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

Общество После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка «Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.

Политика Путин ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в единое государство.

Политика Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.