Футбол
Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка АмерикиВести.Ru 01:09
В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Чили. Уже на восьмой минуте поединка полузащитник чилийцев Хосе Фуэнсалида открыл счёт в матче.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:22, Вашингтон
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