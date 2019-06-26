Футбол

Гол Салаха вывел Египет в плей-офф Кубка АфрикиМатч ТВ вчера в 17:51

В матче второго тура группового этапа Кубка Африки Египет, который принимает турнир, всухую обыграл команду ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме. Авторами голов стали Ахмед Эль-Мохамади и Мохамед Салах.
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