Футболисты "Ливерпуля" на выезде обыграли "Брайтон" в матче 22-го тура чемпионата Англии. Субботний матч на поле "Брайтона" завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил Мохамед Салах, реализовавший на 50-й минуте пенальти.

Гол Салаха с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»

Происшествия Происшествия Евгений Плющенко попал в больницу

Политика Политика Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.

Общество Общество HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.

Происшествия Происшествия В Германии беженец напал с ножом на беременную женщину Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах под Майнцем.

Происшествия Происшествия Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара» Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.

Общество Общество Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Происшествия Происшествия Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье

Происшествия Происшествия Самолет аварийно приземлился в аэропорту Симферополя Пассажирский лайнер, следовавший рейсом из Симферополя в Москву, вернулся 12 января в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку.

Спорт Спорт WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января вынесет свой вердикт относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.

Происшествия Происшествия Машину начальника антиэкстремистского центра обстреляли в Ингушетии В Ингушетии неизвестные открыли огонь по машине начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД.

Экономика Экономика «Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8% Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Политика Политика В университете США ввели курс о «российской гибридной угрозе» В Джорджтаунском университете вводится курс для студентов под названием «Российская гибридная война».

Спорт Спорт Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Происшествия Происшествия Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска

Происшествия Происшествия Появилось видео с места взрыва в Париже В парижской пекарне прогремел мощный взрыв. Видеозапись с места происшествия была опубликована в субботу, 12 января, на YouTube.

Кино Кино Экс-возлюбленная Меркьюри заработает на «Богемской рапсодии» £40 млн Бывшая возлюбленная фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин получит примерно 19% от прибыли, которую принесет фильм «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера.

Здоровье Здоровье Названы семь основных симптомов рака Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу.

Космос Космос Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Происшествия Происшествия В Германии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека Жертвами крушения легкомоторного самолета в округе Меркиш Одерланд в земле Бранденбург стали два человека. Они погибли до прибытия медиков.

Происшествия Происшествия Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья

Политика Политика На Украине вступил в силу закон о согласии на секс С сегодняшнего дня в Украине вступают в силу новые редакции статей Уголовного кодекса, которые касаются сексуальных преступлений.

Политика Политика Дипмиссия ЕС опубликовала письмо конгрессу США по Еn+ и «Русалу» Дипмиссия Евросоюза в Вашингтоне опубликовала совместное письмо послов ЕС, Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании к лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру с призывом к снятию санкций с En+ и "Русала".

Политика Политика Кандидата в президенты Украины вызвали на допрос в СБУ 15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, передает РИА Новости.

Гаджеты Гаджеты В Сети появилось видео с Xiaomi Redmi Note 7 в кувшине с водой На видеоролике показали смартфон Redmi Note 7, опущенный ненадолго в кувшин с водой. Устройство в результате достойно прошло этот тест.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.

Политика Политика Дональд Трамп назвал «аморальным» расследование ФБР против него Президент США Дональд Трамп назвал «аморальной» публикацию в New York Times о расследовании, которое, по данным газеты, негласно проводит Федеральное бюро расследований (ФБР).

Происшествия Происшествия Охотник по ошибке застрелил егеря в Свердловской области

Общество Общество В магазинах России яйца стали продавать девятками В магазинах России на прилавках появились куриные яйца в новых упаковках.