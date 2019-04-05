Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛRT на русском 16:51

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В начале игры Шейн Лонг вывел хозяев вперёд.

Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛ

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