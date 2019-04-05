Футбол
Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛRT на русском 16:51
«Ливерпуль» на выезде переиграл «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В начале игры Шейн Лонг вывел хозяев вперёд.
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Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
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Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
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Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
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Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»
Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
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В ОАК заявили об уходе Рогозина с поста главы «Ильюшина»
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Музыка
Что случилось в восьмом эпизоде шоу «Голос. Дети»
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Происшествия
Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным
Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
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Происшествия
В Баренцевом море с горящего катера спасли восемь рыбаков
Катер с рыбаками загорелся в Баренцевом море, восемь человек экипажа были спасены.
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Интернет
Apple Music обогнал Spotify по числу платных подписчиков в США
Музыкальный сервис Apple Music обошел своего шведского конкурента Spotify по числу платных подписчиков в США.
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Игры Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild получат поддержку виртуальной реальности на Nintendo Switch.
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Здоровье
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Заместитель директора по кардиохирургии Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПБГУ, глава Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии Дмитрий Шматов в студии «Города+» рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца.
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Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
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Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
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Армия и оружие
В Пентагоне назвали реальную мощь российского беспилотника «Статус-6»
Российский ядерный беспилотник «Статус-6» («Посейдон») может обладать невероятно разрушительной мощью.
Обновлено в 17:32
Транспорт
До 2024 года в Петербурге появится шесть новых путепроводов
17 путепроводов в городе на Неве появятся в ближайшее время. Деньги на шесть из них уже нашли.
Обновлено в 15:19
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
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Технологии
Российские товары начнут продаваться на AliExpress
На AliExpress появятся российские товары, их можно будет купить в любой части мира, так как Alibaba Group, которой принадлежит интернет-магазин, уходит от монополии на продажу китайской продукции, сообщил РБК представитель компании в России Антон Пантелеев.
Обновлено в 05:20
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
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Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
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Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Шоу-бизнес
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Футбол
Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован
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Общество
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Обновлено в 06:04
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Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
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Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
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Игры
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Humble показал апрельскую подборку своей ежемесячной подписки, а также представил первую игру из майской — ею стала Assassin's Creed Origins (Uplay), доступ к которой уже получили пользователи сервиса.
Обновлено в 13:15