Футбол

Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛRT на русском 16:51

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В начале игры Шейн Лонг вывел хозяев вперёд.
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Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать волевую победу над «Саутгемптоном»

Советский спорт16:52

Салах принес «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» и вывел команду на первое место в АПЛ

Матч ТВ16:54

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вернул лидерство в чемпионате Англии

Газета.Ru16:55

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и вернулся на первое место

Спорт-Экспресс16:51

Салах забил победный гол, протащив мяч через полполя. И вывел «Ливерпуль» на первое место

Sport24.ru17:15

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

Чемпионат16:51

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» благодаря голу Салаха. Мерсисайдцы на 2 очка выше «Ман Сити», у которого матч в запасе

Sports.ru16:52
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
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Политика

США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы

Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
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В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
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Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»

Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
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Политика

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Музыка

Что случилось в восьмом эпизоде шоу «Голос. Дети»

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Происшествия

Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
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Армия и оружие

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Происшествия

В Баренцевом море с горящего катера спасли восемь рыбаков

Катер с рыбаками загорелся в Баренцевом море, восемь человек экипажа были спасены.
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Интернет

Apple Music обогнал Spotify по числу платных подписчиков в США

Музыкальный сервис Apple Music обошел своего шведского конкурента Spotify по числу платных подписчиков в США.
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Игры

Две игры для Nintendo Switch получат поддержку виртуальной реальности

Игры Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild получат поддержку виртуальной реальности на Nintendo Switch.
Обновлено в 12:43
Здоровье

Кардиохирург рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца

Заместитель директора по кардиохирургии Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПБГУ, глава Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии Дмитрий Шматов в студии «Города+» рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца.
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Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
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Политика

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Армия и оружие

В Пентагоне назвали реальную мощь российского беспилотника «Статус-6»

Российский ядерный беспилотник «Статус-6» («Посейдон») может обладать невероятно разрушительной мощью.
Обновлено в 17:32
Транспорт

До 2024 года в Петербурге появится шесть новых путепроводов

17 путепроводов в городе на Неве появятся в ближайшее время. Деньги на шесть из них уже нашли.
Обновлено в 15:19
Музыка

«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием

В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
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Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом

Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
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Технологии

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На AliExpress появятся российские товары, их можно будет купить в любой части мира, так как Alibaba Group, которой принадлежит интернет-магазин, уходит от монополии на продажу китайской продукции, сообщил РБК представитель компании в России Антон Пантелеев.
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Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

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Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
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Юлия Ковальчук поделилась в Сети навеянными чувствами

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Футбол

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован

По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
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Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
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Экономика

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
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Игры

Humble Monthly: Assassin’s Creed Origins и ещё как минимум 4 игры за 799 рублей

Humble показал апрельскую подборку своей ежемесячной подписки, а также представил первую игру из майской — ею стала Assassin's Creed Origins (Uplay), доступ к которой уже получили пользователи сервиса.
Обновлено в 13:15
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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