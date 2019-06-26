Футбол

Гол Салаха помог Египту обыграть сборную ДР КонгоСоветский спорт 18:18

В составе египетской сборной голами отметились Ахмед Эль-Мухамади (25-я минута) и Мохамед Салах (45). После этой игры сборная Египта набрала 6 очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице группы А. Команда ДР Конго, проиграв обе встречи на турнире, располагается на последнем месте.
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