Футбол

Гол Салаха помог Египту добыть вторую победу в Кубке африканских нацийГазета.Ru 17:53

Сборная Египта одержала победу над командой Демократической Республики Конго в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Ахмед Эль-Мухамади и Мохамед Салах.
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