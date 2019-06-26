Футбол
Гол Салаха помог Египту добыть вторую победу в Кубке африканских нацийГазета.Ru 17:53
Сборная Египта одержала победу над командой Демократической Республики Конго в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Ахмед Эль-Мухамади и Мохамед Салах.
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Египет — ДР Конго. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Кубка Африки 26 июня 2019 года
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