Футбол
Гол Сагитова на 94-й минуте принес победу «Рубину» в матче с «Ахматом»Советский спорт вчера в 12:59
|43′
Ризван Уциев
Руслан Камболов
|62′
Игорь Коновалов
|68′
Дмитрий Полоз
Хорен Байрамян
|69′
|76′
Дамиан Шиманский
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|77′
Александр Бухаров
Артур Сагитов
|82′
|90′
Беким Балай
Аблай Мбенг
Артур Сагитов
|90′+5′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
21
Бабурин
3
Цаллагов
88
Камболов
14
Гранат
80
Сорокин
91
Устинов
6
Башкиров
15
Коновалов
18
Могилевец
19
Байрамян
65
Сагитов
16
Городов
40
Уциев
23
Швец
15
Семенов
3
Плиев
13
Мохаммади
14
Раванелли
8
Шиманский
11
Силва
17
Мбенг
19
Иванов
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
У победителей встречи единственный мяч на 94-й минуте забил нападающий Артур Сагитов Рубин с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а Ахмат расположился на восьмой строчке, имея в активе 23 очка.
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«Рубин» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 2 марта 2019 года
LiveSport.ru28 февраля в 23:00
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 00:49, Ашберн
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