Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотраLenta.ru 12:47

Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Шайба была реализована в шестом матче финальной серии Западной конференции.

Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотра

Политика Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.

Армия и оружие Вооруженные до зубов посреди жилых домов: что бойцы НАТО делают в Таллине Расширение НАТО на Восток - что на самом деле стоит за этой сухой формулировкой, можно своими глазами увидеть сейчас в Таллине, в 300 километрах от Санкт-Петербурга, где в эти дни бойцы НАТО отрабатывают ведение боев в городских условиях.

Политика Соловьёв выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.

Политика Порошенко пообещал сменить команду в случае победы на выборах Второй тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля 2019 года, писал News.ru.

Хоккей Нападающий «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой заключительного игрового дня в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей Мальцев: сегодня арбитры что-то долго смотрели видеоповторы Нападающий СКА Михаил Мальцев поделился мнением об игре с ЦСКА (3:2, 3-3 в серии).

Армия и оружие Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.

Футбол «Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины 7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.

Здоровье Медики назвали продукты, усиливающие и ослабляющие действие лекарств Медики из Германии представили вниманию продукты, которые усиливают и ослабляют действие лекарств.

Экономика Для автомобилистов придумали два новых налога Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.

Религия Православные встречают Благовещение В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Наука «Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».

Футбол Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи» Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.

Футбол «Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.

Политика Выпали в осадок: фильм о Приштине взбесил западную пропаганду Картина посвящена знаменитому броску на аэропорт Приштины в мае 1999 года российских военных под командованием Юнус-Бека Евкурова, нынешнего главы Ингушетии.

Общество Матвиенко больше любит дарить, чем принимать Побыть с семьей в любимом городе — подарок, который сама себе делает Валентина Матвиенко.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Политика Оставшиеся в России «воры в законе» «заморозились» По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, еще в марте «воры в законе», которые остались в России, как они сами выражаются, «заморозились».

Футбол Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Германии 7 апреля в музее немецкого футбола в Дортмунде состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Германии.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.