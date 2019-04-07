Хоккей

Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотраLenta.ru 12:47

СКА
ЦСКА
3 – 2
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
Наиль Якупов
16'
Наиль Якупов
23'
34'
Мэт Робинсон
36'
Мэт Робинсон
Никита Гусев
46'
ЦСКА
СКА
Показать детали
Скрыть
Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Шайба была реализована в шестом матче финальной серии Западной конференции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гусев передал привет Кучерову. Финал Западной конференции завершится в Москве

Советский спорт12:57

Капризов: Приятно, что ЦСКА проведет дома решающую игру против СКА

Нева Спорт13:44

Вячеслав Быков: «У кого больше хладнокровия и сильнее нервы, те и выйдут победителями из этой серии»

Матч ТВ14:12

СКА выиграл у ЦСКА и вновь сравнял счет в серии

Петербургский дневник13:06

Появилось видео лучших моментов матча СКА и ЦСКА

iReactor13:41

Капризов — о седьмом матче: в плей-офф своя площадка не имеет такого значения

Чемпионат13:14

Херсли: «Я не знаю, почему СКА упустил преимущество с 0:2 по ходу матча»

Sport24.ru13:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Космос

Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать

Обновлено в 14:00
Политика

Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов

Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Вооруженные до зубов посреди жилых домов: что бойцы НАТО делают в Таллине

Расширение НАТО на Восток - что на самом деле стоит за этой сухой формулировкой, можно своими глазами увидеть сейчас в Таллине, в 300 километрах от Санкт-Петербурга, где в эти дни бойцы НАТО отрабатывают ведение боев в городских условиях.
Обновлено в 13:03
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено в 14:14
Политика

Соловьёв выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Политика

Порошенко пообещал сменить команду в случае победы на выборах

Второй тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля 2019 года, писал News.ru.
Обновлено в 13:17
Хоккей

Нападающий «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой заключительного игрового дня в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 03:14
Хоккей

Мальцев: сегодня арбитры что-то долго смотрели видеоповторы

Нападающий СКА Михаил Мальцев поделился мнением об игре с ЦСКА (3:2, 3-3 в серии).
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Футбол

«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины

7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Здоровье

Медики назвали продукты, усиливающие и ослабляющие действие лекарств

Медики из Германии представили вниманию продукты, которые усиливают и ослабляют действие лекарств.
Обновлено в 08:55
Музыка

YouTube заблокировал клип группы «Альянс» – Парастаев

Обновлено в 12:55
Экономика

Для автомобилистов придумали два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Наука

«Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае

Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».
Обновлено в 07:42
Футбол

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Политика

Выпали в осадок: фильм о Приштине взбесил западную пропаганду

Картина посвящена знаменитому броску на аэропорт Приштины в мае 1999 года российских военных под командованием Юнус-Бека Евкурова, нынешнего главы Ингушетии.
Обновлено в 03:00
Общество

Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

Побыть с семьей в любимом городе — подарок, который сама себе делает Валентина Матвиенко.
Обновлено в 13:57
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты

Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Обновлено в 12:34
Политика

Оставшиеся в России «воры в законе» «заморозились»

По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, еще в марте «воры в законе», которые остались в России, как они сами выражаются, «заморозились».
Обновлено в 03:15
Футбол

Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Германии

7 апреля в музее немецкого футбола в Дортмунде состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Германии.
Обновлено в 12:34
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:40
Футбол

Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова

Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Политика

Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против Зеленского

Зеленский разжигал вражду и унижал человеческое достоинство. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко абсолютно уверена в этом.
Обновлено в 00:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное