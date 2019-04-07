Хоккей
Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотраLenta.ru 12:47
СКА—
ЦСКА
3 – 2
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
Наиль Якупов
|16'
Наиль Якупов
|23'
|34'
Мэт Робинсон
|36'
Мэт Робинсон
Никита Гусев
|46'
Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Шайба была реализована в шестом матче финальной серии Западной конференции.
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