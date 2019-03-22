Футбол

Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения ХорватииSoccer.ru вчера в 17:35

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.
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Шейдаев — о поражении хорватам: какая разница, кому проиграли? Очков у нас нет

Чемпионат04:45

Рамиль Шейдаев: «Азербайджану чуточку не повезло в матче с Хорватией»

Спорт-Экспресс03:18

Гол Шейдаева не спас сборную Азербайджана от поражения в матче с Хорватией

Советский спортвчера в 17:36

Азербайджан упустил гостевую победу над Хорватией

Sputnik Азербайджанвчера в 17:49

Сборная Хорватии одержала волевую победу над командой Азербайджана в матче отбора ЧЕ-2020

ТАССвчера в 17:57

Нападающий «Крыльев Советов» забил Хорватии, но Азербайджан уступил в квалификации Евро-2020

Матч ТВвчера в 17:34

Сборная Азербайджана едва не отобрала очки у хорватов

Евро-футбол.рувчера в 17:44
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Происшествия

В Москве грузовик с землей раздавил такси

Обновлено в 06:04
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Хоккей

«Динамо» предложит контракт Крикунову на следующий сезон

Руководство московского «Динамо» намерено предложить новый контракт главному тренеру команды Владимиру Крикунову.
Обновлено в 10:08
Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» и в полуфинале плей-офф КХЛ сыграет с «Авангардом»

Уфимский "Салават Юлаев" победил екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:1 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:34
Политика

Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 11:30
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Политика

Путин встретится с постоянными членами Совбеза РФ

Как сообщало ИА REGNUM, на последнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности, которое президент РФ Владимир Путин провёл 13 марта, были обсуждены текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.
Обновлено в 06:11
Политика

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Авто

Jaguar Land Rover добился запрета продаж «клона» Range Rover Evoque

Напомним, что компания Jiangling Motor Holding представила «клона» британского кроссовера Range Rover Evoque - Landwind X7.Автомобиль был выпущен еще в 2014 году и с тех пор ведутся судебные тяжбы между концерном Jaguar Land Rover и китайскими автопроизводителями.
Обновлено в 11:19
Здоровье

В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку

По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Политика

Россия захотела поставлять газ Украине

Глава «Газпрома» добавил, что российская сторона готова рассмотреть продление контракта на транзит газа через территорию Украины на основании действующего контракта.
Обновлено в 12:09
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Спорт

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео

В Сети появилось видео происшествия, случившегося утром в пятницу у городского управления МВД Нижнекамска.
Обновлено в 11:28
Космос

В воскресенье ожидается магнитная буря

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

США объявили об избавлении Сирии от ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено в 12:14
Политика

ООН: статус Голанских высот не изменился

«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 12:46
Политика

Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на полицейских

Глава МВД по РБ Роман Деев предложил депутатам Госсобрания — Курултая Башкирии ввести новую административную статью.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими

Обновлено вчера в 19:40
Спорт

Евгения Медведева: «Боль дала мне силы»

Обновлено в 08:28
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Политика

Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили

Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Происшествия

После приговора Гриб объявил голодовку

Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Футбол

Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался о своем будущем.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Утрехтский стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
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