Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения ХорватииSoccer.ru вчера в 17:35

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.

Спорт день за днем

Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения Хорватии

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