Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения ХорватииSoccer.ru вчера в 17:35

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.

Спорт день за днем

Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения Хорватии

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Спорт Загитова завоевала золото на чемпионате мира, Медведева стала третьей Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), третьей стала ее соотечественница Евгения Медведева.

Интернет Найден способ заработать $3 млн, представляясь техподдержкой Microsoft «Техническая поддержка Microsoft» Мошенник из Северной Каролины, который заработал более $3 млн за четыре года, представляясь сотрудником техподдержки Microsoft, признал свою вину в суде.

Шоу-бизнес Собчак посетила премьеру нового спектакля Виторгана Телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру спектакля «В городе Лжедмитрове», постановщиком которого стал актер Максим Виторган.

Политика Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».

Происшествия СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова Как указали в СБУ, подозреваемому российские спецслужбы выплатили за сотрудничество $15 тыс. и дали инструкции по проведению подготовки к теракту.

Экономика Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

Общество Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Плохо стало певице Лолите Милявской после концерта в Ростове Скорую вызвали помощники Лолиты Милявской. Приехавшие врачи неотложки диагностировали у певицы проблемы с давлением и сильный стресс.

Происшествия В аэропорту Токио столкнулись два самолета В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.

Экономика Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.

Происшествия При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек Два пассажирских автобуса столкнулись на западе Ганы. Об этом сообщило местное издание Mynewsgh.

Авто Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.

Армия и оружие СМИ: главарь ИГ* растолстел, покрасил бороду и пытается вырваться из Сирии Главарь террористической группировки "Исламское государство" * Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность и предпринял несколько безуспешных попыток бежать из Сирии в Ирак, на территории "последнего оплота ИГ*" в сирийском Багузе его нет, сообщает в пятницу газета Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

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Музыка Кантри-певца Джастина Картера застрелили из «бутафорской» винтовки Как сообщает ABC 11, он был застрелен из винтовки, которая использовалась во время съемок его музыкального клипа.

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Происшествия Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.