Футбол
Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения ХорватииSoccer.ru вчера в 17:35
В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.
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Гол Шейдаева не спас сборную Азербайджана от поражения в матче с Хорватией
Советский спортвчера в 17:36
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Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Спорт
Загитова завоевала золото на чемпионате мира, Медведева стала третьей
Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), третьей стала ее соотечественница Евгения Медведева.
Обновлено в 08:29
Интернет
Найден способ заработать $3 млн, представляясь техподдержкой Microsoft
«Техническая поддержка Microsoft» Мошенник из Северной Каролины, который заработал более $3 млн за четыре года, представляясь сотрудником техподдержки Microsoft, признал свою вину в суде.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Найдена таинственная гробница доримской Британии
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Собчак посетила премьеру нового спектакля Виторгана
Телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру спектакля «В городе Лжедмитрове», постановщиком которого стал актер Максим Виторган.
Обновлено в 04:48
Политика
Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт
Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».
Обновлено в 08:12
Происшествия
СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова
Как указали в СБУ, подозреваемому российские спецслужбы выплатили за сотрудничество $15 тыс. и дали инструкции по проведению подготовки к теракту.
Обновлено в 06:55
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
Обновлено в 05:44
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Плохо стало певице Лолите Милявской после концерта в Ростове
Скорую вызвали помощники Лолиты Милявской. Приехавшие врачи неотложки диагностировали у певицы проблемы с давлением и сильный стресс.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Происшествия
При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек
Два пассажирских автобуса столкнулись на западе Ганы. Об этом сообщило местное издание Mynewsgh.
Обновлено в 07:24
Кино
Петра Зайченко похоронят в субботу рядом с женой
Обновлено в 03:41
Авто
Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие
СМИ: главарь ИГ* растолстел, покрасил бороду и пытается вырваться из Сирии
Главарь террористической группировки "Исламское государство" * Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность и предпринял несколько безуспешных попыток бежать из Сирии в Ирак, на территории "последнего оплота ИГ*" в сирийском Багузе его нет, сообщает в пятницу газета Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой
Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал слова журналиста Александра Невзорова о смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 07:05
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
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Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Музыка
Кантри-певца Джастина Картера застрелили из «бутафорской» винтовки
Как сообщает ABC 11, он был застрелен из винтовки, которая использовалась во время съемок его музыкального клипа.
Обновлено в 08:13
Экономика
Доходность 10-летних госбумаг Германии упала до нуля
Доходность эталонных гособлигаций Германии упала до нуля впервые с октября 2016 года.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина
Обновлено в 06:46