Футбол

Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения ХорватииSoccer.ru 17:35

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.
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Сборная Азербайджана едва не отобрала очки у хорватов

Евро-футбол.ру17:44

Азербайджан упустил гостевую победу над Хорватией

Sputnik Азербайджан17:49

Азербайджан проиграл Хорватии, Словакия выиграла у Венгрии

Спорт-Экспресс17:40

Гол Шейдаева не спас сборную Азербайджана от поражения в матче с Хорватией

Советский спорт17:36

Сборная Хорватии обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020

Чемпионат17:34

Нападающий «Крыльев Советов» забил Хорватии, но Азербайджан уступил в квалификации Евро-2020

Матч ТВ17:34

Хорватия одержала волевую победу над азербайджанцами в отборе Евро-2020

РИА Новости17:51
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:23, Ашберн
Экономика

ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Житель Хабаровского края застрелил тигра, забравшегося в его сарай

Обновлено в 06:22
Культура

Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» выставят в Петербурге

Камерная выставка работ Архипа Куинджи откроется в Садовом вестибюле Михайловского дворца в Петербурге.
Обновлено в 19:01
Происшествия

Саратовский судья проклял пензенского за шесть лет тюрьмы

Обновлено в 19:57
Происшествия

В результате ДТП в Приморье пострадали четыре человека

Обновлено в 21:03
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено в 17:57
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Политика

Мадуро заявил о разоблачении очередного заговора США против Венесуэлы

Обновлено в 20:50
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Барбашев оформил хет-трик в матче с «Детройтом»

В составе "блюзменов" три шайбы забросил Иван Барбашев. Для российского форварда это первый хет-трик в энхаэловской карьере.
Обновлено в 22:32
Футбол

Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии

Сборная России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовала фотографию из раздевалки команды после гостевого матча против Бельгии.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Стрелок из Утрехта действовал один

Прокуратура Нидерландов сообщила, что завтра суд изберет меру пресечения для подозреваемого в убийстве нескольких человек в Утрехте, передает Reuters.
Обновлено в 06:57
Происшествия

60 человек погибли при крушении парома в Ираке

На реке Тигр на севере Ирака перевернулся пассажирский паром. Погибли по меньшей мере 60 человек.
Обновлено в 10:22
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Гаджеты

Intel впервые показала свою дискретную видеокарту

В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено в 00:59
Космос

Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»

Обновлено в 08:25
Политика

Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов

Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов

В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Наука

В Китае клонировали полицейскую собаку

Обновлено в 01:20
Армия и оружие

CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон

Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
Обновлено в 19:32
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Космос

Boeing отложила запуск нового корабля к МКС

Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае

Обновлено в 22:58
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Происшествия

При взрыве на нелегальной шахте в Колумбии погибли девять человек

Не менее девяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в шахте в Колумбии, сообщает газета Tiempo.
Обновлено в 21:50
Энергетика

Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля

Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.
Обновлено в 05:21
Музыка

Победителями премии BraVo стали Полина Гагарина и Филипп Киркоров

В Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения наград II Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки.
Обновлено в 18:58
Происшествия

В аэропорту японской столицы столкнулись два грузовых самолета

Как передает информагентство Kyodo, в японской столице в международном аэропорту Нарита произошло столкновение двух грузовых самолетов.
Обновлено в 22:59
Происшествия

Глава Росгеологии отправлен в отставку

Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
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