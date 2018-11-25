Футбол

Гол С. Думбия помог «Жироне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры
Чемпионат
14:35

Эспаньол — Жирона
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
4′
Кристиан Стуани
6′
Кристиан Стуани
26′
Хонас Рамальо
28′
Карлес Планас
34′
Карлес Планас
Марк Муньеса
Диего Лопес
41′
42′
Кристиан Стуани
Эстебан Гранеро
Пабло Пьятти
46′
Лео Баптистао
Оскар Мелендо
61′
63′
Патрик Робертс
Алекс Гранель Ноге
Серхио Гарсия
Хави Пуадо
73′
Борха Иглесиас
74′
Борха Иглесиас
75′
85′
Кристиан Стуани
Сейду Думбия
89′
Пере Понс
Марио Эрмосо
89′
90′
Сейду Думбия
«Жирона» одержала победу в матче 13-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе «Жироны» отличились нападающие Сейду Думбия и Кристиан Стуани, оформивший дубль.
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