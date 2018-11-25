«Жирона» одержала победу в матче 13-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе «Жироны» отличились нападающие Сейду Думбия и Кристиан Стуани, оформивший дубль.

Гол С. Думбия помог «Жироне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры

Футбол Футбол «Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России Петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Хет-трик Товена принес «Марселю» победу над «Амьеном» "Марсель" обыграл "Амьен" в матче 14-го тура чемпионата Франции - 3:1. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Флориан Товен.

Футбол Футбол «Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.

Футбол Футбол «Вильярреал» обыграл «Бетис» в матче чемпионата Испании Соперник московского "Спартака" в Лиге Европы "Вильярреал" обыграл дома "Бетис" в матче 13-го тура чемпионата Испании.

Футбол Футбол Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ 25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.

Футбол Футбол Эден Азар: «В прошлом я контактировал с „ПСЖ“» Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал слухи о возможном уходе из лондонского клуба.

Футбол Футбол Финал Кубка Либертадорес перенесен на неопределенный срок Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение отложить проведение ответного матча финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс".

Футбол Футбол Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии В матче 16-го тура чемпионата Чехии клуб «Сигма Оломоуц» принимал «Младу Болеслав».

Футбол Футбол «Хаддерсфилд» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном» в гостях После 13 туров «Вулверхэмптон» занимает 11-е место, а «Хаддерсфилд» идет 14-м, но может опуститься в случае победы «Ньюкасла».

Футбол Футбол «Витесс» Леонида Слуцкого обыграл в гостях «Виллем II» В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» в небольшом городке Тилбурге встречался с местным клубом «Виллем II».