Футбол
Гол С. Думбия помог «Жироне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры
Гол С. Думбия помог «Жироне» обыграть «Эспаньол» в матче ПримерыЧемпионат14:35
|4′
Кристиан Стуани
|6′
Кристиан Стуани
|26′
Хонас Рамальо
|28′
Карлес Планас
|34′
Карлес Планас
Марк Муньеса
Диего Лопес
|41′
|42′
Кристиан Стуани
Эстебан Гранеро
Пабло Пьятти
|46′
Лео Баптистао
Оскар Мелендо
|61′
|63′
Патрик Робертс
Алекс Гранель Ноге
Серхио Гарсия
Хави Пуадо
|73′
Борха Иглесиас
|74′
Борха Иглесиас
|75′
|85′
Кристиан Стуани
Сейду Думбия
|89′
Пере Понс
Марио Эрмосо
|89′
|90′
Сейду Думбия
|60%
|Владение мячом
|40%
|85%
|Процент точных передач
|80%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|10
|Удары в створ ворот
|12
|7
|Сейвы вратарём
|9
|3
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|18
|16
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
13
Лопес
16
Лопес
15
Лопес
22
Эрмосо
12
Вила
10
Дардер
21
Рока
19
Пьятти
14
Мелендо
7
Иглесиас
20
Пуадо
13
Буну
4
Рамальо
2
Бернардо
15
Рамирес
29
Порро
8
Понс
23
Гарсия
20
Муньеса
6
Гранель Ноге
22
Думбия
10
Гарсия
Жирона
Расстановка 3‑4‑3
«Жирона» одержала победу в матче 13-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе «Жироны» отличились нападающие Сейду Думбия и Кристиан Стуани, оформивший дубль.
Чемпионат14:35
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