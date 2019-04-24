Гол Руни со штрафного принёс «Ди-Си Юнайтед» победу над «Коламбусом»Чемпионат 01:31

В матче регулярного чемпионата MLS «Ди-Си Юнайтед» с минимальным счётом на выезде обыграл «Коламбус Крю». Единственный гол забил английский форвард гостей Уэйн Руни, отличившись прямым ударом со штрафного.

Гол Руни со штрафного принёс «Ди-Си Юнайтед» победу над «Коламбусом»

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