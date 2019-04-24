Футбол

Гол Руни со штрафного принёс «Ди-Си Юнайтед» победу над «Коламбусом»Чемпионат 01:31

В матче регулярного чемпионата MLS «Ди-Си Юнайтед» с минимальным счётом на выезде обыграл «Коламбус Крю». Единственный гол забил английский форвард гостей Уэйн Руни, отличившись прямым ударом со штрафного.
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Гол Руни со штрафного принёс «Ди-Си Юнайтед» победу над «Коламбусом»

Чемпионат01:31

Руни забил победный мяч в матче «Ди Си Юнайтед» с клубом «Коламбус Крю»

Sportbox.RUвчера в 22:54

Руни забил победный мяч в матче «Ди Си Юнайтед» с клубом «Коламбус Крю»

Матч ТВвчера в 22:54

«Ди-Си Юнайтед» обыграл «Коламбус» благодаря голу Руни со штрафного

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«Коламбус» - «Вашингтон»: удержит ли команда Уэйна Руни лидерство в конференции?

Все про Спорт ру23 апреля в 20:10
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