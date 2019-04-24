Футбол
Гол Руни со штрафного принёс «Ди-Си Юнайтед» победу над «Коламбусом»Чемпионат 01:31
В матче регулярного чемпионата MLS «Ди-Си Юнайтед» с минимальным счётом на выезде обыграл «Коламбус Крю». Единственный гол забил английский форвард гостей Уэйн Руни, отличившись прямым ударом со штрафного.
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«Коламбус» - «Вашингтон»: удержит ли команда Уэйна Руни лидерство в конференции?
Все про Спорт ру23 апреля в 20:10
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